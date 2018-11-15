Опыт у Екатеринбурга есть: в Академическом возведут огромный образовательный центр

14 ноября в микрорайоне Академический в Екатеринбурге заложили первый камень образовательного центра, под крышей которого объединят школу и детский сад. В торжественной церемонии приняли участие первые лица региона и города: губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, глава уральской столицы Александр Высокинский, а также генеральный директор «Группы ЛСР» Максим Соколов.

Новый образовательный центр расположится между Широкой речкой и Академическим в районе жилого квартала «Меридиан» в границах улиц Евгения Савкова – Верхнеуфалейской – Ландау и реки Патрушихи.

- Опыт строительства подобных образовательных центров уже есть, и они, конечно, значительно упрощают работу педагогов. А при вводе этого нового образовательного центра в значительной степени снизится нагрузка на близлежащие объекты сферы образования. Так что «Группа ЛСР» достойна благодарности за нестандартный, очень креативный подход к проектированию этого объекта. Это большой труд, - рассказал глава региона.

Проект нового образовательного центра. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

По словам генерального директора «Группы ЛСР» Максима Соколова, в микрорайонах Широкая речка и Акаемический, где сейчас компания возводит жилой комплекс «Меридиан», остро нуждаются в дошкольных и школьных учреждениях.

- Мы, как социально ответственная компания разработали за свой счет проект нового образовательного центра. У нас уже был удачный опыт проектирования и строительства подобного центра в жилом квартале «Мичуринский». Сейчас мы не только использовали зарекомендовавшие себя наработки, но и внесли улучшения: увечили площадь центра, дополнили его бассейном. «Группа ЛСР» надеется, что таких образовательных центров, как тот, что мы начинаем строить, с каждым годом будет становиться больше не только в Екатеринбурге, но и по всей стране», — отметил Максим Солоков.

Проект образовательного центра должен быть реализован в период с 2019 по 2021 годы. На его строительство из областного и городского бюджета будет направлено 917 миллионов рублей.

Будущий центр площадью 25 тысяч «квадратов» объединит детский сад на 200 мест, школу на 825 мест и бассейн, который будет соединен с основным зданием крытым переходом. Социальный объект будет включать в себя 3-этажный блок детского сада на 8 групп и 4-этажные блоки начальной и средней школы на 33 класса, пищеблок с обеденным залом на 430 мест, спортивный блок (большой и малый спортивные залы, зал ЛФК, спортивно-оздоровительный бассейн и малый бассейн для обучения плаванию), а также актовый зал на 340 посадочных мест.

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Также в образовательном центре появится медицинский блок с кабинетом врача для возможности определения остроты слуха и зрения, стоматологический кабинет, а также помещения для процедур и прививок. Для детей, нуждающихся в психолого-педагогической помощи, будет работать психолог. Здание образовательного центра оборудуют для учащихся с ограниченными физическими возможностями.

Проектная документация центра признана Минстроем России экономически эффективной и повторно применяемой.

Напомним, что первый в России образовательный центр, объединивший под одной крышей детский сад и школу, был построен «Группой ЛСР» в микрорайоне Мичуринский при поддержке Губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Он открыт 1 сентября 2017 года и сегодня успешно функционирует.