2018-11-15T15:19:33+03:00
Экономика

ВТБ начал выпуск бесконтактных карт МИР

До конца года выпустят больше четверти миллиона карт
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Фото: пресс-служба ВТБФото: пресс-служба ВТБ
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ВТБ начал выпуск бесконтактных карт МИР для зарплатных клиентов. До конца года планируется выдать более 250 тысяч карт.

С момента старта эмиссии банк ВТБ выпустил более 8,5 млн карт на базе Национальной платежной системы. Наибольший объем эмиссии приходится на Московский регион, Санкт-Петербург и Ленобласть, а также Иркутскую, Ростовскую и Новосибирскую области. Основную часть выпуска национальных карт составляют зарплатные. Спрос на них обеспечивается бюджетными организациями.

Наиболее популярные операции, совершаемые по картам МИР, идентичны транзакциям по картам международных платежных систем: снятие наличных, оплата товаров и услуг в торгово-сервисных предприятиях, переводы с карты на карту.

- Бесконтактные технологии значительно повышают удобство использования и экономят время клиента по сравнению с привычным сервисом. Мы наблюдаем тенденцию к увеличению интереса вкладчиков к диджитализации. В ближайшем будущем планируем запустить технологию безналичной оплаты МИР PAY на смартфонах, - отметила Юлия Деменюк, старший вице-президент, заместитель руководителя департамента розничных продуктов ВТБ.

К выпуску национальных карт розничный бизнес ВТБ приступил в четвертом квартале 2016 года. С июля 2017 года на платежную систему МИР переведена вся эмиссия социальных карт москвича.

Владельцам карт МИР, эмитированных банком ВТБ, доступен широкий функционал платежных услуг и сервисов: снятие наличных во всей банкоматной сети группы ВТБ без комиссии, пополнение карт, оплата товаров и услуг (ЖКХ, телефония, транспорт и т. д.), проведение операций в интернете.

Кроме того, клиенты могут использовать карту МИР для получения зарплаты, пенсии и других социальных выплат. Условия обслуживания по картам на базе Национальной платёжной системы и по картам других платежных систем идентичны на всей территории РФ.

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