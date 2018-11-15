2018-11-15T13:51:37+03:00
Экономика

ВТБ финансирует регионального лидера лизинговых услуг в Тюмени

Деньгами профинансируют аграрный сектор региона
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Фото: пресс-служба ВТБФото: пресс-служба ВТБ
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Банк ВТБ установил кредитный лимит в размере 1 миллиард рублей АО «Тюменская агропромышленная лизинговая компания» (АО «ТАЛК»), лидеру регионального рынка лизинговых услуг Тюменской области.

На заемные средства предприятие планирует приобрести имущество для последующей передачи в лизинг. Услугами АО «ТАЛК» пользуются сельскохозяйственные компании региона, компании промышленного сектора и других отраслей.

В рамках лимита банк подписал с предприятием кредитное соглашение на сумму 132 миллиона рублей сроком на пять лет.

- ВТБ сотрудничает с предприятиями различных отраслей экономики. Предоставление лимита АО «ТАЛК» будет способствовать обновлению производственных фондов, парка транспорта и оборудования в регионе, - отметил руководитель департамента корпоративной сети, старший вице-президент ВТБ Руслан Еременко.

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