ВТБ финансирует регионального лидера лизинговых услуг в Тюмени

Банк ВТБ установил кредитный лимит в размере 1 миллиард рублей АО «Тюменская агропромышленная лизинговая компания» (АО «ТАЛК»), лидеру регионального рынка лизинговых услуг Тюменской области.

На заемные средства предприятие планирует приобрести имущество для последующей передачи в лизинг. Услугами АО «ТАЛК» пользуются сельскохозяйственные компании региона, компании промышленного сектора и других отраслей.

В рамках лимита банк подписал с предприятием кредитное соглашение на сумму 132 миллиона рублей сроком на пять лет.

- ВТБ сотрудничает с предприятиями различных отраслей экономики. Предоставление лимита АО «ТАЛК» будет способствовать обновлению производственных фондов, парка транспорта и оборудования в регионе, - отметил руководитель департамента корпоративной сети, старший вице-президент ВТБ Руслан Еременко.