На Белоярской АЭС подвели итоги конкурс профмастерства

Лучшего по профессии среди электромонтёров по обслуживанию и ремонту оборудования отдела пожарной безопасности определили на Белоярской АЭС впервые по результатам конкурса профессионального мастерства.

- Мы решили не отставать от других цехов и провели конкурс профмастерства наших сотрудников. В будущем, возможно, попадём на чемпионат профмастерства Концерна «Росэнергоатом» REASkills, - говорит председатель рабочей группы конкурса, мастер отдела пожарной безопасности Александр Татаринов.

Участники конкурса. Фото: управление информации и общественных связей предприятия

В теоретической части конкурса требовалось ответить на 105 вопросов по профессиональной тематике, охране труда и культуре безопасности. Рекорд в этой части поставил электромонтёр участка противопожарной автоматики энергоблока № 4 (БН-800) Белоярской АЭС Никита Ялунин, ответив верно на все вопросы. Остальные участники тоже показали отличные результаты, ответив правильно на более чем 90 вопросов.

Практическая часть состояла из нескольких этапов: графического (конкурсанты зарисовывали эксплуатационные схемы оборудования аспирационной пожарной сигнализации), монтажа и пуско-наладочных работ.

Победителем конкурса «Лучший по профессии» отдела пожарной безопасности стал Никита Ялунин. Второе место у электромонтёра участка противопожарной автоматики энергоблока № 4 Вячеслава Юрченко. Третье – у электромонтёра участка пожаротушения энергоблоков № 1, № 2, № 3 Ивана Щепина.

Конкурс. Фото: управление информации и общественных связей предприятия

- Моя победа — результат хорошей подготовки и, конечно, применения опыта, — рассказывает Никита Ялунин. —Хотел бы принять участие в чемпионате профмастерства REASkills, если буду уверен, что смогу показать хорошие результаты.