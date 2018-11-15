2018-11-15T11:39:03+03:00
Экономика

На Белоярской АЭС подвели итоги конкурс профмастерства

На объекте выбрали лучшего электромонтёра по обслуживанию и ремонту оборудования пожарной безопасности
Поделиться:
Никита Ялунин. Фото: управление информации и общественных связей предприятияНикита Ялунин. Фото: управление информации и общественных связей предприятия
Изменить размер текста:

Лучшего по профессии среди электромонтёров по обслуживанию и ремонту оборудования отдела пожарной безопасности определили на Белоярской АЭС впервые по результатам конкурса профессионального мастерства.

- Мы решили не отставать от других цехов и провели конкурс профмастерства наших сотрудников. В будущем, возможно, попадём на чемпионат профмастерства Концерна «Росэнергоатом» REASkills, - говорит председатель рабочей группы конкурса, мастер отдела пожарной безопасности Александр Татаринов.

Участники конкурса. Фото: управление информации и общественных связей предприятия

Участники конкурса. Фото: управление информации и общественных связей предприятия

В теоретической части конкурса требовалось ответить на 105 вопросов по профессиональной тематике, охране труда и культуре безопасности. Рекорд в этой части поставил электромонтёр участка противопожарной автоматики энергоблока № 4 (БН-800) Белоярской АЭС Никита Ялунин, ответив верно на все вопросы. Остальные участники тоже показали отличные результаты, ответив правильно на более чем 90 вопросов.

Практическая часть состояла из нескольких этапов: графического (конкурсанты зарисовывали эксплуатационные схемы оборудования аспирационной пожарной сигнализации), монтажа и пуско-наладочных работ.

Победителем конкурса «Лучший по профессии» отдела пожарной безопасности стал Никита Ялунин. Второе место у электромонтёра участка противопожарной автоматики энергоблока № 4 Вячеслава Юрченко. Третье – у электромонтёра участка пожаротушения энергоблоков № 1, № 2, № 3 Ивана Щепина.

Конкурс. Фото: управление информации и общественных связей предприятия

Конкурс. Фото: управление информации и общественных связей предприятия

- Моя победа — результат хорошей подготовки и, конечно, применения опыта, — рассказывает Никита Ялунин. —Хотел бы принять участие в чемпионате профмастерства REASkills, если буду уверен, что смогу показать хорошие результаты.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Среднему Уралу не хватает денег на замену 3000 лифтов
Полиция Екатеринбурга проверяет информацию о воровке на Вторчермете после публикации «Комсомолки»
В президентский полк отправятся служить 15 свердловчан
На Урале тестируют электронный лист нетрудоспособности
В 2019 году Свердловсая область выделит на материнский капитал 893 миллиона рублей
Бывший полицейский возглавит Орджоникидзевский район Екатеринбурга
На Урале спустя три года после находки, впервые покажут самый дорогой изумруд
Иван Штырков в Екатеринбурге сразится за титул чемпиона с Тияго Силвой
Правозащитница Чудновец подняла возрастной ценз для концертов Скриптонита и Элджея в Екатеринбурге
«Автомобилист» терпит в матчах КХЛ второе поражение подряд
«Одна тетя сказала с экрана»: «уральский пельмень» Вячеслав Мясников посвятил песню Ольге Глацких
На Ботанике возле магазина нашли труп девушки
Выносит все подряд: на Вторчермете объявилась серийная воровка
В Екатеринбурге 6 лет будут чистить Верх-Исетский пруд
На Урале 15-летний подросток ограбил магазин, чтобы «накрыть поляну» для старших друзей
Свердловские власти не знают, как потратить деньги, которые могут получить на «Экспо-2025»
Газпромбанк и КРСУ договорились о реализации проектов ГЧП
Нападающий и защитник «Автомобилиста» сыграют в матче звезд КХЛ
Пока лидирует Бажов: стартовал последний этап конкурса по выбору названия для аэропорта «Кольцово»
В Екатеринбурге заложили камень нового образовательного центра «три в одном»
Водителя, сбившего в Екатеринбурге маму с коляской, обвиняют в покушении на убийство