В Екатеринбурге создадут мультфильм, который лечит детей

Крупнейший в России благотворительный проект «Поколение М», объединяющий идею развития детского творчества и помощь тяжелобольным детям и фестиваль-практикум «Кинопроба» предлагает юным художникам принять участие в создании мультфильма и своим творчеством собрать средства на лечение сверстников.

С 1 по 4 декабря 2018 года в дни проведения в Екатеринбурге XV Международного фестиваля киношкол «Кинопроба» начинающие художники под руководством болгарского аниматора Радостины Нейковой создадут короткометражный мультфильм с рабочим названием «Ночь».

Для того, чтобы принять участие в конкурсе необходимо в срок до 30 ноября зарегистрироваться на сайте «Поколения М» по адресу: pokolenie.mts.ru и разместить в разделе «Иллюстратор» рисунок, выполненный в любой технике или фотографию объёмной художественной работы на тему «Ночь». Радостина Нейкова отберет лучшие работы, которые лягут в основу мультфильма. Участие могут принять дети и подростки Свердловской области в возрасте 6-14 лет.

Каждая работа, загруженная на сайт «Поколение М», оценивается в один бал, все баллы будут суммированы и конвертированы МТС в «живые деньги» по формуле: 1 активность – 1 рубль. При этом активностью считаются не только собственные работы авторов, но и лайки, поставленные под работами других участников. Впоследствии все собранные деньги будут переведены на лечение тяжелобольных детей.

Нынешний фестиваль станет юбилейным. Фото: официальный сайт мероприятия

- Сотрудничество МТС и фестиваля-практикума «Кинопроба» имеет восьмилетнюю историю. Если раньше мы только награждали победителей, то сегодня перед нами стоит задача, используя инновационные механизмы филантропии, создать в России массовое движение юных благотворителей. Созданием одного мультфильма проект не ограничивается. В любой момент каждый из несовершеннолетних россиян, желающий реализоваться в любом из видов творчества: в живописи, кино, музыке, поэзии, театре, блогерстве и т.д. сможет найти поддержку признанных мастеров и своих первых зрителей на сайте: pokolenie.mts.ru. Всего таких направлений 15. А главное, даже начинающий талант способен нести добро – за всё время своего существования «Поколением М» собрано уже более 16,5 миллионов рублей, которые направлены на 49 детских операций, — прокомментировал участие в фестивале директор филиала ПАО «МТС» в Свердловской области Андрей Елизаров.

- В кино, да и в любых других видах творчества авторы обычно воздерживаются от демонстрации зрителям незаконченной работы. Но, зная, что каждый просмотр материалов нашего будущего мультфильма может приблизить выздоровление какого-то ребёнка, мы будем выкладывать на сайт «Поколение М» все стадии своей работы. Каждый день, — поддержала идею творческой благотворительности мультипликатор Радостина Нейкова.

У юных жителей Екатеринбурга будет также возможность лично познакомиться с гостьей фестиваля членом Союза кинематографистов Болгарии, Гильдии аниматоров и Союза журналистов Болгарии художником-аниматором Радостиной Нейковой. И под её руководством с 1 по 4 декабря в помещении Свердловской киностудии принять участие в создании анимационного фильма. Результат совместной работы Международного фестиваля «Кинопроба» и «Поколения М» – мультфильм «Ночь» будет продемонстрирован на церемонии закрытия фестиваля «Кинопроба» в Екатеринбургском Доме кино 5 декабря и размещён на сайте «Поколение М» в интернете.