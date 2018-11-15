2018-11-15T10:52:40+03:00
Недвижимость

Мусорный коллапс: в Екатеринбурге перекрыли дорогу, вывалив на нее горы отходов

В мэрии пообещали приступить к уборке только на следующей неделе
Лев Истомин
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Мусор заполнил всю проезжую часть. Фото: читатель "КП-Екатеринбург"Мусор заполнил всю проезжую часть. Фото: читатель "КП-Екатеринбург"
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За полтора месяца до старта «мусорной реформы» в Екатеринбурге люди вываливают горы отходов прямо на проезжую часть, потому что их перестали вывозить.

Читатели «Комсомолки» из Верх-Исетского района города прислали фотографии, на которых видно, что автомобильное движение перекрыто на улице Краснокамская в районе Металлургов. Рядом расположена контейнерная площадка, но туда мусор уже не помещается.

- Мусор здесь не вывозили несколько дней, а куда его девать жителям частного сектора, она просто приносят его на привычное место, - рассказывает житель цыганского поселка Василий. – У нас тут рядом детская больница, если будет необходимость вызвать «скорую помощь», то бригаде придется делать крюк.

В организации ЕМУП «Спецавтобаза» рассказали, что не занимаются обслуживанием данной контейнерной площадки.

Фото: паблик "Инцидент Екатеринбург"

Фото: паблик "Инцидент Екатеринбург"

- У нас заключены договора с отдельными собственниками домов, их мы обслуживаем, все остальные вопросы – к районной и городской администрации, - рассказали «Комсомолске» на предприятии.

В мэрии разъяснили ситуацию, пояснив, что с 21 ноября к уборке территории приступит «Спецавтобаза». Ближайшие дни вывозом мусора отсюда будет заниматься другие подрядчики, в том числе - МБУ ДЭУ Верх-Исетского района.

- Подрядная организация ООО «БлагСтройсервис», которая вывозит коммунальные отходы с контейнерных площадок на улице Коперника и на пересечении улиц Краснокамская и Плотников, в октябре прекратили выполнение своих обязательств и вывезли мусорные контейнеры. . В связи с чем, администрация Верх-Исетского района расторгла договор о вывозе ТКО с данной организацией. Администрация района периодически силами других подрядных организаций производит вывоз мусора с данной территории. На сегодняшний день проведены торги по выбору подрядной организации, которая будет выполнять работы по вывозу ТКО до конца 2018 года. Ею стала Спецавтобаза, которая приступит с 21.11.2018 к вывозу ТКО с данной территории, - рассказали «Комсомолке».

Рядом расположена федеральная трасса. Фото: Яндекс.Карты

Рядом расположена федеральная трасса. Фото: Яндекс.Карты

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