«Ваша дочь считает себя особенной?!»: в лицее Екатеринбурга третьекласснице-аллергику запретили есть домашнюю еду

Родители 9-летней Софьи следили за рационом дочери с самого рождения, у девочки аллергия на молоко, сахар, творог, курицу, белый хлеб и даже умеренный холод. Малейшее нарушение диеты приведет к осложнениям и скажется на здоровье девочки, поэтому, когда она пошла в первый класс лицея № 109 мама начала собирать ей с собой еду.

Софья питалась вместе со всеми в столовой, но ела не из тарелок, а из ланч-бокса, в котором собраны только безопасные для нее продукты. В этом году девочка пошла в третий класс, но с недавних пор ей запретили приносить домашнюю еду. Доходило даже до того, что у ребенка забирали обед и подсовывали то, что «едят все».

Директриса нормальная, а диспетчер по столовой – нет

Мама Софьи Лариса Резникова хотела мирно урегулировать конфликт, но в лицее решили стоять на своем.

- Первые два класса все было нормально, - рассказывает «КП-Екатеринбург» женщина. – Бывало, что в столовой ругались на домашнюю еду, но раньше за Софью вступалась бывшая классная руководительница. Она объясняла, что ей полагается другая еда. К сожалению, эта учительница уволилась.

- Я пришла поговорить с ней, а она мне заявила: «Почему это ваша дочь считает себя особенной?!». Стало понятно, что тут бесполезно решать проблему. Директриса то у нас нормальная, а диспетчер по столовой – нет, - добавила Лариса. Весь конфликт начался после того, как проверяющая комиссия заметила, что девочка есть из контейнера рядом с другими одноклассниками. Закончилось все выговором для директора и заведующей столовой.

Попробуйте «договориться» с руководством

В отличие от своей коллеги исполняющая обязанности директора лицея Лариса Зырянова пошла маме ученицы навстречу и предложила альтернативный вариант – особое питание для Софьи, которое будут готовить в столовой. Произошло это только после того, как мама девочки принесла справку, в которой указано, на что у девочки аллергия.

Руководство лицея уже выразило готовность прийти к решению конфликта, однако Лариса не спешит верить в такое развитие событий. Фото: Google maps

- Педиатр заявил, что может подтвердить только аллергодерматит, но не более. В итоге я написала обращения в Министерство образования и Роспотребнадзор, пусть мне ответят, имею ли я право давать дочери еду в школу, а если нет, то где это прописано? Я уже молчу про то, что нас обслуживает скандальная «Золушка», которая не одну школу отравила – делится обеспокоенная мама Софьи.

- Вы должны понимать, что ваша еда угрожает и остальным детям. А если они чем-нибудь заразятся? – ответили в департаменте.Найти общий язык не удалось и в департаменте образования города, где Ларисе предложили «договориться» с руководством лицея, чтобы ее дочери выделяли отдельную комнату для обеда.

На прошлой неделе Софья три дня питалась в столовой лицея, как результат – диарея. Еще несколько дней третьеклассница пробудет на больничном, а потом вернется к учебе, но разрешат ли ей есть домашнюю еду до сих пор большой вопрос.