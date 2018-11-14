2018-11-14T15:25:54+03:00
Экономика

Доменный цех ЕВРАЗ НТМК перешел на более экономичную технологию производства

Это даст экологический эффект
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Водонагреватели доменной печи. Фото: пресс-служба ЕВРАЗаВодонагреватели доменной печи. Фото: пресс-служба ЕВРАЗа
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На доменных печах ЕВРАЗ НТМК установили систему, которая позволяет использовать горячий дым воздухонагревателей для нагрева доменного газа. Она позволяет нагревать доменный газ до температуры 110 градусов без применения дополнительных тепловых ресурсов.

Новая технология дает не только экономический, но и экологический эффект: образующиеся при сжигании газы не выбрасываются в атмосферу, а становятся дополнительным источником тепла.

Техническое решение поможет снизить расход природного и доменного газов.

Также новая установка позволяет увеличить стойкость огнеупоров, так как превращает влагу, содержащуюся в доменном газе, в пар.

Инвестиции в строительство новой системы составили более 240 миллионов рублей.

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