2018-11-14T12:52:41+03:00
Экономика

Узбекистан рассчитывает на увеличение товарооборота со Свердловской областью

За полгода объем торговли вырос на 49%
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Стороны обсудили перспективы роста сотрудничества. Фото: Уральская ТППСтороны обсудили перспективы роста сотрудничества. Фото: Уральская ТПП
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Уральскую Торгово-промышленную палату посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Узбекистан в РФ Ботиржон Асадов. Приезд на Урал Посла был связан с открытием в Екатеринбурге Генерального консульства Республики Узбекистан. На встрече в Палате, в которой приняли участие представители органов власти и промышленных предприятий Свердловской области, обсуждались возможности расширения делового сотрудничества между узбекскими и российскими регионами.

Как сообщил Ботиржон Асадов, товарооборот между Узбекистаном и Свердловской областью в 2017 году составил 170 миллионов долларов. В первом полугодии 2018 года объем торговли вырос на 49%, и есть прекрасная возможность для наращивания товарооборота. По данным дипломата, во время октябрьского визита российской делегации в Узбекистан было заключено 28 соглашений между свердловскими и узбекскими предпринимателями на общую сумму в 150 миллионов долларов.

По словам Ботиржона Асадова, точки соприкосновения удалось найти во многом благодаря торгово-промышленным палатам двух стран. Возможности этих предпринимательских объединений по развитию внешнеэкономического сотрудничества хорошо известны Чрезвычайному послу в России, поскольку до февраля 2018 года он был заместителем руководителя ТПП Узбекистана.

Ботиржон Асадов проинформировал российских коллег, что за последние два года в его стране проделана большая работа по либерализации внешнеэкономической деятельности и валютного рынка, что позволило создать благоприятные условия для ведения бизнеса в Узбекистане. В частности, создаются свободные экономические зоны с льготным режимом налогообложения, создаются кластеры в разных секторах экономики и формируется необходимая инфраструктура для локализации производства.

По мнению Чрезвычайного Посла, Свердловская область дополнительно могла бы реализовать ряд инвестиционных проектов в узбекских регионах, откуда произведенную продукцию удобно поставлять в близлежащие страны Средней Азии, в Афганистан и на Ближний Восток. Для создания удобных транспортных коридоров в сторону КНР в Навои создан центр логистики.

Президент Уральской ТПП Андрей Беседин. Фото: пресс-служба Уральской ТПП

Президент Уральской ТПП Андрей Беседин. Фото: пресс-служба Уральской ТПП

- Сферами совместной деятельности могли бы стать машиностроение, производство товаров народного потребления и туризм. Мы всегда готовы помочь бизнесу локализовать производство и рассчитываем, что Уральская ТПП окажет содействие в реализации уже достигнутых договоренностей и посодействует заключению новых, – подчеркнул Ботиржон Асадов.

Президент Уральской ТПП Андрей Беседин отметил, что открытие Генерального консульства Узбекистана в Екатеринбурге позволит уральским предпринимателям более оперативно находить партнеров в узбекских регионах.

- Опираясь на свой опыт работы с другими странами, мы советуем узбекскому бизнесу активнее участвовать в туристических форумах, которые проходят в Екатеринбурге, и организовывать промо-туры для наших туроператоров и СМИ. Это - дополнительные возможности развития двусторонних отношений, как и проведение культурных мероприятий в рамках, например, дней Узбекистана в Екатеринбурге. Кроме того, следует участвовать в промышленной выставке ИННОПОМ. Это самый удобный способ получить представление об экономическом потенциале Свердловской области, – сказал Андрей Беседин.

Отношения между нашими странами выходят сейчас на новый уровень межрегионального сотрудничества. Накануне об этом было заявлено в ТПП РФ на российско-узбекском «круглом столе». В хороших перспективах российско-узбекского экономического взаимодействия убежден Президент ТПП РФ Сергей Катырин. Сегодня Узбекистан, по мнению российского предпринимательства, наиболее интересен среди стран СНГ в плане ведения бизнеса, подчеркнул он. Свыше 30 российских палат поддерживают тесные связи с партнерами из Узбекистана. В текущем году межрегиональные контакты значительно расширились: в 25 торгово-промышленных палатах российских регионов прошли встречи, переговоры по вопросам развития сотрудничества с Узбекистаном.

Справка

В 2017 году из Свердловской области в Узбекистан поставлялась в основном машиностроительная продукция, в том числе механическое оборудование, электрические машины, железнодорожное оборудование, средства наземного транспорта, приборы, древесина и изделия из неё, металлы; продукты питания и химическая продукция. Из Узбекистана в Свердловскую область в основном поставлялся текстиль, а также продовольствие.

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