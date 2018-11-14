2018-11-14T12:52:41+03:00
Общество

Клоунское трио из Екатеринбурга взяло золото циркового фестиваля во Франции

Коллектив «Без носков» остались довольны и собой, и публикой, и организаторами
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: группа трио во ВконтактеФото: группа трио во Вконтакте
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Известный на весь мир фестиваль клоунов вместо Екатеринбурга теперь будет проходить в Санкт-Петербурге. Такое решение было принято после смены руководства в цирке столицы Урала. Цвет клоунады из других стран горожане теперь не увидят, но выступления местных звезд никуда не исчезнут. Тем более, что их номера по мастерству ничуть не уступают по заграничным.

На днях клоунское трио «Без носков» завоевало золото фестиваля циркового искусства во французском Сен-Поль-ле-Даксе.

Больше всего уральским клоунам понравились волонтеры Фото: Алексей БУЛАТОВ

Больше всего уральским клоунам понравились волонтерыФото: Алексей БУЛАТОВ

- Выступать на местную аудиторию крайне тяжело, - признались уральские артисты. - Изначально нам показалось, что реакция была нулевая, но после представления люди подходили и выражали свой восторг. Так что ощущения после работы смешанные. Но сам по себе фестиваль очень интересный! Хорошая организация, уютная атмосфера, отзывчивые и доброжелательные волонтёры!

Фото: группа трио во Вконтакте

Фото: группа трио во Вконтакте

Именно добровольцы впечатлили екатеринбургских клоунов больше всего. Волонтерами на фестивале были местные жители, причем не молодежь, а взрослые и пенсионеры. Они следили, чтобы иностранные артисты не заблудились, были накормлены и параллельно рассказывали гостям о колорите жизни во французской провинции.

Выступать для французов оказалось сложнее, чем для земляков Фото: Алексей БУЛАТОВ

Выступать для французов оказалось сложнее, чем для земляковФото: Алексей БУЛАТОВ

- Нас привозили и увозили в любое время, на личном автомобиле, - рассказали клоуны. - По утрам мы забивали желудок круасанами, а в рабочее время общались и шутили с артистами из разных стран. И у нас золото!

Клоуны из Екатеринбурга.Уральские циркачи завоевали "золото" на фестивале. Видео: bz_nskv/vk.com

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