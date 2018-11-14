2018-11-14T08:44:23+03:00
Общество

Новой Миссис Екатеринбург стала мама шестерых детей

Анастасия Сигова имеет два высших образования и работает юристом
Олег Галимов
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Победительница призналась, что не рассчитывала взять первое место. Фото: организаторы конкурсаПобедительница призналась, что не рассчитывала взять первое место. Фото: организаторы конкурса
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Накануне завершился ежегодный конкурс «Миссис Екатеринбург». В этом году его победительницей стала 39-летня Анастасия Сигова. Любящая мать шестерых детей стала лучшей из 45 участниц в возрасте от 25 до 50 лет. Старшему сыну Анастасии 16 лет, а самому младшему всего годик.

По словам Анастасии, дети помогают ей совмещать работу и семейные дела. Фото: Instagram Анастасии Сиговой

По словам Анастасии, дети помогают ей совмещать работу и семейные дела. Фото: Instagram Анастасии Сиговой

Кроме этого женщина работает юристом и имеет два высших образования. Приз, который она получила за победу в конкурсе – круиз по Средиземному морю. Первой вице-миссис стала 35-летняя дизайнер Татьяна Губенко, а третье место заняла 41-летняя директор рекламного агентства Наталья Волянская, у нее, к слову, пятеро детей.

В этом году на кастинг конкурса подавали заявки 180 женщин.

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