Неудачное свидание: после знакомства с девушкой, жителя Екатеринбурга пытали и запугивали «калашом»

- Привет дружище. Я тут в баре с такими классными девчонками познакомился, - телефонный звонок друга мгновенно взбодрил 21-летнего Александра (имена героев изменены – Ред.). – Давай к тебе подъедем, посидим, как следует?

- Не вопрос. Жду.

Уже спустя час в квартире гостеприимного хозяина оказались две девушки и тот самый друг Слава, который познакомился с красавицами.

- Это Света, а это Наташа, - бодро представил 20-летних подруг Вячеслав.

После небольшого застолья у Александра компания решила продолжить вечеринку у Натальи. Ребята вызвали такси и поехали в гости к девушке. Гулянка продолжалась до утра. А когда, девчонки стали засыпать, парни разошлись по домам, оставшись ни с чем после нескольких часов общения.

Казалось бы, обычная история. Но уже на следующее утро Александр стал получать странные СМС. Наталья требовала вернуть 10 тысяч рублей, которые пропали из ее квартиры.

СКРУТИЛИ И ЗАТОЛКАЛИ В БАГАЖНИК

- Я ничего не крал, но мне нужно было с ней встретиться. Я забыл у нее дома свои ключи и паспорт, - вспоминает Александр. – Она назначила мне встречу на ВИЗе. Но я и не подозревал, чем это обернется. Мне эта мадама с самого начала не понравилась…Мне потом друг рассказал, что она оказывается в эскорт-услугах работает.

Наталью тоже вызывали в полицию, но в качестве свидетеля. Фото: соцсети

Однако вместо Натальи на месте встречи Александра поджидали трое крепких парней: главарь банды 21-летний Алексей и двое его друзей Павел и Данил. Первым делом Саше брызнули в глаза перцовым баллончиком, а когда он «ослеп», ему на руки надели пластмассовые наручники. Дальше злоумышленники действовали как в бандитских сериалах.

- Леша размахивал автоматом Калашникова, угрожал и заявил, что теперь я должен им 150 тысяч рублей! – восклицает Александр. – Я естественно отнекивался, ведь я не брал чужих денег. Тогда он и его дружки скрутили меня, затолкали в багажник машины. Я был в ужасе. Мы куда-то ехали полчаса. Когда машина остановилась, оказалось, что они привезли меня к какому-то карьеру.

Здесь Сашу продолжили запугивать, мол, не вернешь деньги, убьем. Для пущей убедительности заводила несколько раз выстрелил из автомата возле головы Александра, а потом ранил его в ногу.

Главарь банды хвастался Калашниковым и в социальных сетях. Фото: Валерий Горелых

На счастье екатеринбуржца патроны были холостыми. Но выстрел, оставил серьезный ожог. После этого хулиганы заявили, что счет пошел на минуты, прыгнули в машину и умчались. Прихрамывая Александр смог выйти к трассе.

- Я был сильно напуган, но когда вышел к дороге, понял, что нахожусь возле поселка Северка. К счастью мир не без добрых людей, меня подвезли, - добавил Александр.

До дома парень добирался на трех попутках. А уже в Екатеринбурге первым делом написал заявление в полицию.

В ПОЛИЦИИ ШАРМ КРУТЫХ ПАРНЕЙ ИСПАРИЛСЯ

После обращения в отделение по месту жительства к расследованию происшествия подключились сыщики под руководством начальника ОБОП регионального главка МВД Сергея Максимова. Сначала силовики задержали главаря банды, а потом и его сообщников. Вся троица была так сильно напугана, что сразу же написала явку с повинной.

Тот самый Калашников, из которого ранили Александра. Фото: Валерий Горелых

- Шарм крутых пацанов мгновенно куда-то испарился, когда они узнали, что им может светить за пытки с применением «стволов», - говорит пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

А вот Наталья в свою очередь друзей защищает и настаивает, что Александр все-таки стащил у нее 10 тысяч рублей.

- Мы тусовались до утра, но потом моя подруга ушла на учебу, а я легла спать, - возмущается девушка. – Он мог бы разбудить меня, чтобы я закрыла дверь. Но он этого не сделал. Когда я проснулась, то обнаружила пропажу 10 тысяч из тумбочки. Мы ничего не вымогали у него, а лишь хотели вернуть украденные деньги.

Разбираться в происходящем теперь будут служители Фемиды.

- Чтобы облегчить свою участь подозреваемые во всем сознались. Суд это учтет. А пока они будут находиться под подпиской о невыезде, - добавляет Горелых. - Орудия преступления - предмет похожий на автомат и травматический пистолет, изъяты и направлены на экспертизу.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Вымогательство» и теперь молодым людям грозит до 7 лет лишения свободы. Так же у силовиков есть все основания полагать, что вымогатели действовали по отлаженной схеме и это далеко не первое их преступление.