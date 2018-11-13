2018-11-13T16:56:40+03:00
Происшествия

«Первому прострелили щеку, второму – ногу»: в Екатеринбурге двух студентов колледжа расстреляли из травмата

Один из подростков находится в больнице
Олег Галимов
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Полиция ищет очевидцевПолиция ищет очевидцевФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге двух 17-летних студентов радиоколледжа им. Попова расстреляли из травматического пистолета. Все произошло на крыльце общежития, что на улице Заводской. Сейчас полицейские ищут очевидцев произошедшего и изучают записи с камер видеонаблюдения.

- В 22:40 в дежурную часть отдела полиции № 9 от коменданта общежития поступило сообщение о конфликте, - рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. - На место выезжала следственно-оперативная группа полиции, которая провела осмотр места происшествия. В ходе предварительного следствия установлено, что двое подростков получили различные травмы в ходе конфликта с двумя неизвестными.

Все произошло у крыльца общежития. Фото: Google maps

Все произошло у крыльца общежития. Фото: Google maps

По словам однокурсников пострадавших парней, к ним подошли 14-летние подростки и попросили закурить, но те отказались давать сигарету.

- Мы стояли в курилке и тут появилась эта шпана, - рассказал «КП-Екатеринбург» друг пострадавших. – У одного из них был травмат: первому он выстрелил в щеку, второму – в ногу. Тот, которого ранили в лицо, сейчас в больнице.

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