«Первому прострелили щеку, второму – ногу»: в Екатеринбурге двух студентов колледжа расстреляли из травмата

В Екатеринбурге двух 17-летних студентов радиоколледжа им. Попова расстреляли из травматического пистолета. Все произошло на крыльце общежития, что на улице Заводской. Сейчас полицейские ищут очевидцев произошедшего и изучают записи с камер видеонаблюдения.

- В 22:40 в дежурную часть отдела полиции № 9 от коменданта общежития поступило сообщение о конфликте, - рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. - На место выезжала следственно-оперативная группа полиции, которая провела осмотр места происшествия. В ходе предварительного следствия установлено, что двое подростков получили различные травмы в ходе конфликта с двумя неизвестными.

Все произошло у крыльца общежития. Фото: Google maps

По словам однокурсников пострадавших парней, к ним подошли 14-летние подростки и попросили закурить, но те отказались давать сигарету.

- Мы стояли в курилке и тут появилась эта шпана, - рассказал «КП-Екатеринбург» друг пострадавших. – У одного из них был травмат: первому он выстрелил в щеку, второму – в ногу. Тот, которого ранили в лицо, сейчас в больнице.