Компания ВТБ Страхование получила награду «За инновационность в разработке страховых продуктов»

Компания ВТБ Страхование стала победителем конкурса в номинации «Инновационность в разработке страховых продуктов», который проводился Агентством страховых новостей в рамках ежегодного форума «Страховой бизнес в эпоху перемен».

Организаторы конкурса отметили уникальность и инновационность страховых медицинских программ ВТБ Страхование, которые доступны для взрослых и детей. Среди них – полисы на случай онкологических и критических заболеваний, медицинское страхование для иностранных граждан, продукты для получения качественной медицинской помощи в ведущих поликлиниках страны, в том числе с помощью сервиса телемедицины. Также среди уникальных для рынка продуктов - полис «Медсоветник». Страховая программа представляет собой навигатор по системе здравоохранения, который помогает найти лучшую клинику и врача в соответствии с профилем заболевания и организовать лечение.

- Наша компания является флагманом добровольного медицинского страхования, который задает тренды на российском рынке. Мы разрабатываем собственные решения, а также постоянно следим за опытом развитых стран и внедряем лучшие современные практики, адаптировав их под российского потребителя, - рассказал первый заместитель генерального директора компании ВТБ Страхование Олег Меркулов.