2018-11-13T14:09:37+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге из-за пожара в школьном пристрое эвакуировали 250 человек

Ученики и учителя самостоятельно покинули здание до приезда спасателей
Наталья КСЕНОФОНТОВА
Поделиться:
Фото: "Инцидент Екатеринбург"Фото: "Инцидент Екатеринбург"
Изменить размер текста:

В екатеринбургской школе № 93, которая находится возле Южного автовокзала, уроки сегодня закончились раньше обычного. В 14:45 на пульт диспетчера пожарной части поступило сообщение о возгорании. Очагом стал пристрой спортивного зала, где хранился инвентарь.

Фото: "Инцидент Екатеринбург"

Фото: "Инцидент Екатеринбург"

- В течение 15 минут пожарно-спасательные подразделения ликвидировали открытое горение на площади 15 квадратных метров. Сейчас огнеборцы ведут проливку и разборку сгоревшего спортивного инвентаря. На месте работают 32 человека, 7 единиц пожарно-спасательной техники, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

К счастью, в школе своевременно сработали пожарная сигнализация и автоматическая система оповещения. Из учителей и учеников никто не пострадал - все 254 человека самостоятельно эвакуировались до приезда спасателей.

Причину пожара устанавливают пожарные дознаватели.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Больница Каменск-Уральского купила на благотворительный сертификат костюмы космонавтов
Главой счетной палаты Екатеринбурга стал бывший силовик
На Урале посадили дилеров, которые привезли кокаин из Эстонии
Людей из машин вытаскивали на руках: из-за прорыва возле «Екатеринбург-арены» провалилась дорога
Свердловское Заксобрание приняло бюджет на 2019 год
«Замусоривание ландшафта»: урбанист рассказал, почему канатная дорога в Екатеринбурге не нужна
Уральцы на высоте: федералы проверили качество сосисок в регионах
В Краснотурьинске два друга убили бывшего учителя физики
Проспект Ленина в Екатеринбурге выложат гранитом
Жительница Каменска-Уральского нашла на помойке подстреленную утку
Свердловские заключенные возместили потерпевшим 62 миллиона рублей
В Екатеринбурге за 3,5 миллиона рублей проверят прочность старых мостов
Уральский алиментщик отметил день рождения дочери в спецприемнике
Водителя зажало в салоне: в Екатеринбурге Renault улетел под полуприцеп грузовика
В Екатеринбурге ищут водителя, который скрылся, сбив 11-летнего школьника
В Екатеринбурге поймали наркокурьера, разыскиваемого за убийство
В Екатеринбурге осудили дебошира, который головой сломал нацгвардейцу нос
В районах Екатеринбурга, где одновременно лопнули старые трубы, восстановили подачу тепла и воды
В трех районах Екатеринбурга может появиться канатная дорога