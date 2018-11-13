В Екатеринбурге из-за пожара в школьном пристрое эвакуировали 250 человек

В екатеринбургской школе № 93, которая находится возле Южного автовокзала, уроки сегодня закончились раньше обычного. В 14:45 на пульт диспетчера пожарной части поступило сообщение о возгорании. Очагом стал пристрой спортивного зала, где хранился инвентарь.

Фото: "Инцидент Екатеринбург"

- В течение 15 минут пожарно-спасательные подразделения ликвидировали открытое горение на площади 15 квадратных метров. Сейчас огнеборцы ведут проливку и разборку сгоревшего спортивного инвентаря. На месте работают 32 человека, 7 единиц пожарно-спасательной техники, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

К счастью, в школе своевременно сработали пожарная сигнализация и автоматическая система оповещения. Из учителей и учеников никто не пострадал - все 254 человека самостоятельно эвакуировались до приезда спасателей.

Причину пожара устанавливают пожарные дознаватели.