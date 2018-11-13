2018-11-13T13:52:47+03:00
Экономика

ВТБ Страхование жизни запускает новый сервис «Медицинский консьерж»

Услуга доступна круглосуточно из любой точки мира
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Фото: пресс-служба ВТБФото: пресс-служба ВТБ
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ВТБ Страхование жизни запускает новый бесплатный сервис «Медицинский консьерж», который доступен ежедневно в круглосуточном режиме из любой точки мира.

В рамках нового сервиса клиентам предоставляются различные опции, связанные с получением медицинской помощи. Среди них – организация лечения в ведущих клиниках в России и за рубежом, информация о вакцинациях и наличии лекарств, получение альтернативного заключения в России и за рубежом (второе мнение), обследования (Check up), а также медицинская информация для путешественников. В случае госпитализации клиента в другой стране сервис поможет организоватьвизит родственника или другого представителя, а также медицинскую транспортировку в Россию.

Воспользоваться продуктом могут владельцы полисов накопительного и инвестиционного страхования жизни (НСЖ и ИСЖ). В рамках пилотного проекта предложение действует для владельцев полисов со страховыми взносами от 100 тысяч рублей в год.

- Сегодня достаточно сложно ориентироваться в медицинских вопросах – в какую больницу и к какому врачу лучше обратиться в России и за рубежом, как и где найти аналоги лекарств, как получить второе медицинское мнение. Для наших клиентов мы предлагаем специального медицинского помощника, который является цивилизованным и профессиональным способом решения подобных вопросов, - заявил генеральный директор ВТБ Страхование жизни Максим Пушкарев.

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