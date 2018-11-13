«У нас туриста накормят даже лучше, чем в Испании»: в Екатеринбурге открылось консульство Узбекистана

На одно консульство в Екатеринбурге стало больше. Дипломатическая миссия Узбекистана разместилась сегодня, 13 ноября, в здании на улице Карла Либкнехта, в связи с чем над ним торжественно подняли государственный флаг. Работать это консульство будет сразу на Свердловскую, Тюменскую, Курганскую и Челябинскую область, а также на ХМАО и ЯНАО.

– Мы будем оказывать консульскую правовую помощь, а также работать для укрепления экономических взаимоотношений республики Узбекистан со Свердловской областью и другими регионами, – отмечает Абдусалом Хатамов, генеральный консул Узбекистана в Екатеринбурге.

Консульство открылось на улице Карла Либкнехта.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ранее в России было всего два консульства Узбекистана. Одно находилось в Москве, другой – в Новосибирске. Теперь, благодаря екатеринбургскому консульству поток туристов в Узбекистан возрастет, надеются представители консульства. Для этого сегодня они даже организовали встречу своих и екатеринбургских турфирм.

– У нас есть горнолыжные комплексы, можно заниматься экстремальными видами туризма, – говорит Батиржон Нуруллаев, заместитель хокима (губернатора, - ред.) Самаркандской области по вопросам развития туризма республики Узбекистан. – Также по версии National Geographic Traveler Узбекистан занял первое место в этом году по гастрономическому туризму. Мы превзошли даже Италию и Азербайджан. У нас очень вкусные блюда.

Архитектурный комплекс "Хазрати Имам" в Ташкенте.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Отдельно представители Узбекистана отмечают хорошее развитие виноделия в своей стране.

– У нас есть даже винный туризм, – рассказывает Батиржон Нуруллаев. – Турист может приехать на плантацию, поучаствовать в сборе урожая винограда, посмотреть, как из него делается вино и попробовать его в дегустационном зале.

Над зданием, где открылось консульство, торжественно подняли флаг Узбекистана.Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2017 году Узбекистан посетило почти два миллиона туристов, а в этом году уже почти четыре миллиона. Правда, россиян среди них немного – 350 тысяч. Однако надеются представители Узбекистана, это число скоро возрастет благодаря выгодным условиям.

–За последние два года в Узбекистане выпущено более 30 нормативных законодательных актов, которые улучшают туристическую деятельность – это и льготы, и преференции, – говорит глава делегации Узбекистана. – Кроме того еда, для любителей гастрономического туризма, у нас стоит очень небольших денег. Средний житель России это все потянет. Пока есть проблемы со стоимостью авиаперелетов. Многие жалуются, что это очень дорого. Но мы сейчас работаем над этим активно. В ближайшие полгода у нас будут и другие дополнительные авиакомпании участвовать в доставке туристов.

Горнолыжный курорт Бельдерсай в Самарканде.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Одни из главных достоинств Узбекистана, как туристической страны, теплая погода круглый год и памятники истории, отмечают сотрудники местных турфирмы, прилетевшие на Урал.

– Когда мы вылетели из Узбекистана, у нас было +17 градусов, – говорит Дмитрий Балакин, представитель одной из турфмирмы Узбекистана, приехавших на Урал. – А наши памятники истории насчитывают до 1000 лет. Мы работаем с российским рынком и можем сказать, что количество туристов в последние годы увеличивается в разы.

Ранее в России было всего два консульства Узбекистана. Одно находилось в Москве, другой – в Новосибирске.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Российские же турфирмы признаются, что интерес к Узбекистану есть, но пока что лишь немногие просили отвезти их туда.

– Я считаю, что это направление очень перспективно, особенно с точки зрения паломничества, – говорит Фарида Султанова, представитель турфирмы «Хайвэй». – В Саудовскую Аравию ехать и дорого, и рискованно, а здесь вы действительно можете посетить святыни.