«Готовилась диверсия»: на Урале нашли записку, оставленную немецкими военнопленными

Никак не ожидали рабочие во время починки кровли Дворца культуры в уральском городке Дегтярске найти настоящий исторический документ. Листок бумаги толи с жалобой, толи просто с информацией о себе, оставили в 50-е годы прошлого века немецкие военнопленные, которые после Великой Отечественной войны занимались строительством в Свердловской области.

- Рабочие разбирали кровлю и в брусе 9 ноября нашли углубление, выбитое стамеской. Там в фольге лежал тетрадный листок в клеточку с двумя идентичными текстами на русском и немецком языках. Всего 4 строчки, часть слов разобрать не удалось, - рассказала «Комсомолке» директор Дворца культуры Елена Кошина.

Что же удалось разобрать в документе? Только отдельные слова: «Лесные работы … Дания … делали … три немецкие военнопленные, которые задержали московские мерзавцы. Баровски Пауль, Яков Болот Ерин, Брес Рудольф». И дата: 10 февраля 1952 года.

Именно здесь нашли документ. Фото: Яндекс.Карты

По словам директора учреждения, уже сделаны запросы в областные архивы. По всей видимости, документ у Дворца культуры изымут для подробного изучения.

- Его нужно хранить в соответствующих условиях, у нас в местном музее их нет. Думаю, что нам оставят хорошую копию, - говорит Елена Кошина.

Местные жители говорят, что в начале 1950-х годов немцы, строившие ДК, готовили диверсию и намеревались взорвать объект. Но претворить в жизнь планы им не удалось – заговор был раскрыт.

В газетах того времени информации о диверсии нет. В ДК говорят, что искать ее нужно в областных и федеральных архивах. Также уральцы говорят, что в то время к немецким военнопленным относились очень хорошо. Что подвигло их пожаловаться с помощью записки – пока остается тайной.