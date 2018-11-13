Драматург Николай Коляда оспорил свою уголовную судимость за аварию под Екатеринбургом
Сегодня областной суд Свердловской области рассмотрел апелляцию по уголовному делу Николая Коляды. Уральский драматург пытался оспорить обвинительный приговор, который ему вынес в начале осени Кировский районный суд.
Тогда Коляду признали виновником аварии на дублере Сибирского тракта, а в качестве наказания назначили 1,5 года ограничения свободы и обязали выплатить 200 тысяч рублей компенсации потерпевшему Кириллу Генералову. При этом Суд учел заслуги 60-летнего руководителя собственного театра в культурной деятельности и его пожилой возраст. Сам Коляда свою вину признал.
По словам драматурга, 200 тысяч рублей - огромная для него суммаФото: Алексей БУЛАТОВ
- Я был готов к расстрелу. Суд нашел и наказал преступника. У меня же на лице написано, что я преступник, - рассказывал Коляда после оглашения приговора. – На гастролях театра это никак не скажется.
В тот злополучный день режиссер ехал на своем Renault Duster по правой полосе трассы, где из-за ремонта был снят асфальт. Проехав так 10 километров, режиссер решил перестроиться в левый ряд. Съезжая, Коляда потерял управление, а внедорожник закрутило, и этот момент в него врезался ехавший сзади Hyundai.
Театрал отделался легким испугом, а вот в другой иномарке пострадал Генералов, который ехал на пассажирском сидении. Он получил смещение двух позвонков грудного отдела позвоночника и оказался в больнице.
Сегодня же областной суд оставил в силе приговор первой инстанции.
- Свою вину Николай Коляда не оспаривал, но не согласился с назначенным наказанием и обжаловал приговор в вышестоящей инстанции, - рассказали в пресс-службе областного суда. - В апелляции осужденный просил о замене наказания на судебный штраф и прекращении уголовного преследования. По итогам апелляционного рассмотрения Свердловский областной суд отказал в удовлетворении жалобы осужденного. Приговор вступил в законную силу.