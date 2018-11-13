2018-11-13T10:18:12+03:00
Происшествия

Драматург Николай Коляда оспорил свою уголовную судимость за аварию под Екатеринбургом

Свердловский областной суд поставил точку в его деле
Олег Галимов
Поделиться:
Ранее Коляда заявлял, что не будет оспаривать приговор районного судаРанее Коляда заявлял, что не будет оспаривать приговор районного судаФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Сегодня областной суд Свердловской области рассмотрел апелляцию по уголовному делу Николая Коляды. Уральский драматург пытался оспорить обвинительный приговор, который ему вынес в начале осени Кировский районный суд.

Тогда Коляду признали виновником аварии на дублере Сибирского тракта, а в качестве наказания назначили 1,5 года ограничения свободы и обязали выплатить 200 тысяч рублей компенсации потерпевшему Кириллу Генералову. При этом Суд учел заслуги 60-летнего руководителя собственного театра в культурной деятельности и его пожилой возраст. Сам Коляда свою вину признал.

По словам драматурга, 200 тысяч рублей - огромная для него сумма Фото: Алексей БУЛАТОВ

По словам драматурга, 200 тысяч рублей - огромная для него суммаФото: Алексей БУЛАТОВ

- Я был готов к расстрелу. Суд нашел и наказал преступника. У меня же на лице написано, что я преступник, - рассказывал Коляда после оглашения приговора. – На гастролях театра это никак не скажется.

В тот злополучный день режиссер ехал на своем Renault Duster по правой полосе трассы, где из-за ремонта был снят асфальт. Проехав так 10 километров, режиссер решил перестроиться в левый ряд. Съезжая, Коляда потерял управление, а внедорожник закрутило, и этот момент в него врезался ехавший сзади Hyundai.

Театрал отделался легким испугом, а вот в другой иномарке пострадал Генералов, который ехал на пассажирском сидении. Он получил смещение двух позвонков грудного отдела позвоночника и оказался в больнице.

Сегодня же областной суд оставил в силе приговор первой инстанции.

- Свою вину Николай Коляда не оспаривал, но не согласился с назначенным наказанием и обжаловал приговор в вышестоящей инстанции, - рассказали в пресс-службе областного суда. - В апелляции осужденный просил о замене наказания на судебный штраф и прекращении уголовного преследования. По итогам апелляционного рассмотрения Свердловский областной суд отказал в удовлетворении жалобы осужденного. Приговор вступил в законную силу.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Главой счетной палаты Екатеринбурга стал бывший силовик
На Урале посадили дилеров, которые привезли кокаин из Эстонии
Людей из машин вытаскивали на руках: из-за прорыва возле «Екатеринбург-арены» провалилась дорога
Свердловское Заксобрание приняло бюджет на 2019 год
«Замусоривание ландшафта»: урбанист рассказал, почему канатная дорога в Екатеринбурге не нужна
Уральцы на высоте: федералы проверили качество сосисок в регионах
В Краснотурьинске два друга убили бывшего учителя физики
Проспект Ленина в Екатеринбурге выложат гранитом
Жительница Каменска-Уральского нашла на помойке подстреленную утку
Свердловские заключенные возместили потерпевшим 62 миллиона рублей
В Екатеринбурге за 3,5 миллиона рублей проверят прочность старых мостов
Уральский алиментщик отметил день рождения дочери в спецприемнике
Водителя зажало в салоне: в Екатеринбурге Renault улетел под полуприцеп грузовика
В Екатеринбурге ищут водителя, который скрылся, сбив 11-летнего школьника
В Екатеринбурге поймали наркокурьера, разыскиваемого за убийство
В Екатеринбурге осудили дебошира, который головой сломал нацгвардейцу нос
В районах Екатеринбурга, где одновременно лопнули старые трубы, восстановили подачу тепла и воды
В трех районах Екатеринбурга может появиться канатная дорога