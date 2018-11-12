Без Коваржа: «Автомобилист» потерпел сокрушительное поражение от СКА

Хоккейный клуб «Автомобилист» потерпел поражение от соперников от петербургского СКА. Игра на арене в северной столице окончилась со счетом 5:2 в пользу хозяев арены.

В матче 12 ноября не принимал участие Якуб Коварж, потому что получил серьезную травму в матче, где он играл за национальную сборную Чехии на первом этапе Евротуры. Хоккеисту придется пропустить два значимых матча с участием «Автомобилиста»: со столичным «Спартаком» и минским «Динамо».

Игроки из СКа открыли счет на пятой минуте, когда Наиль Якупов забросил шайбу в дальний угол. В конце второго периода хозяева арены забили за несколько минут сразу три шайбы в ворота уральцев: сначала Максим Карпов на 37-й минуте добил шайбу в ворота соперников, после чего на 40-й минуте Алексей Кручинин тоже удачно атаковал ворота «Автомобилиста» и уже через 11 секунд Карпов вновь забил гол.

На 50-й минуте после удачного паса Павла Дацюка Карпов забивает свою третью за игру шайбу. В эту минуту счет был 5:0.

Лишь на 58-й минуте «Автомобилист» открыл свой счет, забив благодаря Секстону первый гол. Через минуту Доус также успешно атаковал ворота СКА. Итоговый счет 5:2.