Петр Кривегин и Михаил Бородин поздравили свердловских полицейских с профессиональным праздником

В зале коллегий Главного управления МВД России по Свердловской области состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню сотрудника органов внутренних дел. На нем присутствовал личный и руководящий состав главка, а также ветераны и члены семей погибших при исполнении служебного долга сотрудников. Об этом общественность и СМИ проинформировал глава пресс-службы регионального МВД Валерий Горелых.

По его данным, в начале была зачитана поздравительная телеграмма Министра внутренних дел генерала полиции Владимира Колокольцева.

- Мы встречаем праздник под знаком 300-летия российской полиции. Созданная Петром I она прошла непростой путь становления и развития. Но во все времена служение закону требовало ответственности, мужества и высочайшей компетентности. Именно такие качества общество ценит в людях, стоящих на страже правопорядка. Сегодня личный состав с честью продолжает дело своих предшественников, достойно выполняет поставленные задачи. Усилиями многотысячного коллектива удалось добиться снижения уровня преступности. Большая работа проделана в период проведения Чемпионата мира по футболу. Этот масштабный турнир стал одним из самых безопасных в истории крупных международных соревнований. Важно и дальше повышать эффективность противодействия криминальным угрозам, сохранять наступательность в борьбе с экстремизмом, коррупцией, незаконным оборотом наркотиков и нелегальной миграцией. Профессия полицейского всегда была связана с риском для жизни. Мы склоняем головы перед памятью погибших товарищей. Их подвиг - пример доблести и героизма. Искренние слова признательности выражаю ветеранам. Вы остаетесь в строю, передаете богатый практический опыт молодому поколению сотрудников. Благодарю всех за службу, желаю дальнейших профессиональных успехов, крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким!.

Затем участников памятного вечера поприветствовал и тепло поздравил врио начальника Главного управления генерал-майор внутренней службы Петр Кривегин:

- К словам министра трудно что-то добавить. В этот день мы чествуем ветеранов, отмечаем лучших сотрудников, подводим предварительные итоги, а они у нас достаточно позитивные. Уровень раскрываемости составляет 63 %. По всем основным видам преступлений достигнуто существенное снижение, что говорит о стабильности в регионе и об эффективности нашей работы.

Закончилось праздничное торжество несколькими творческими номерами коллектива культурного центра ГУ и видеороликами с рассуждениями детей сотрудников свердловского гарнизона полиции о том, что такое современная полиция.