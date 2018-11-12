2018-11-12T14:09:51+03:00
Общество

Мэр Первоуральска передал очередникам квартиру своего заместителя

Жилье ранее по ошибке предоставили сотруднику администрации на условиях служебного найма
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: пресс-служба Администрации ГО ПервоуральскФото: пресс-служба Администрации ГО Первоуральск
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Новоиспеченный глава Первоуральска Игорь Кабец в глазах своих горожан теперь как Робин Гуд. На днях мэр лишил квартиры одного из своих заместителей и передал ее очередникам.

Жилплощадь ранее предоставили сотруднику администрации на условиях служебного найма. Но местные общественники посчитали такой жест издевательским, несправедливым и забили тревогу. Активисты указали, что в городе сотни людей, которые намного сильнее нуждаются в жилье, нежели чиновник. По обращению была проведена проверка, и в ближайшее время в апартаменты заселится кто-то из очередников.

- Я внимательно разобрался в ситуации. Действительно, квартира была выдана неправильно. Нужно восстановить справедливость. Я передаю жилье очередникам. Мы выражаем благодарность общественникам, которые помогли нам исправить ошибку. Сотрудники, подготовившие неверное решение, будут наказаны. Жилье получит тот, кому оно действительно нужно и положено по закону, - заявил Игорь Кабец.

Кому именно будет предоставлена квартира, решится в ближайшее время.

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