2018-11-12T12:53:29+03:00
Общество

Бажов, Демидов и Жуков: уральцы определились, чьими именами хотят назвать аэропорт «Кольцово»

5 декабря станет известно, кто из шорт-листа станет победителем
Данил СВЕЧКОВ
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Именем Георгия Жукова захотели назвать свой аэропорт жители еще трех регионов.Именем Георгия Жукова захотели назвать свой аэропорт жители еще трех регионов.
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Скоро аэропорт «Кольцово» будет называться по-иному, ведь на заключительный этап вышел конкурс по переименованию аэропортов России - им присвоят имена известных исторических личностей. Так, жители Урала в ходе опросов чаще всего заявляли, что хотели бы наречь «Кольцово» именами сказочника Павла Бажова, промышленника Акинфия Демидова и «Маршала Победы» Георгия Жукова. К слову, именем последнего назвать свой аэропорт захотели жители еще трех регионов. А всего же в финальный список конкурса вошли 124 исторических личности различных эпох. Это и люди искусства, и герои войны, и ученые…

– Если какое либо из этих имен окажется победителем в нескольких регионах, оно будет присвоено аэропорту, где за него будет отдано больше голосов в процентном соотношении, – рассказывает Валерий Фадеев, генеральный директор ВЦИОМ. – Мы приняли такое решение, так как присвоение одного имени разным аэропортам недопустимо. Для остальных аэропортов может быть рассмотрен вариант проведения второго тура финального голосования с участием оставшихся кандидатов.

Проголосовать за Бажова, Демидова или Жукова, можно будет до 30 ноября. А победителя объявят 5 декабря.

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