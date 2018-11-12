В Екатеринбурге водитель подвёз в автобусе бездомного пса, чтобы тот не замерз

По дороге в колледж Артем Захарченко, как обычно рано утром, сел на конечной остановке в автобус № 22, который курсирует между «Палкинским Торфяником» и «Институтом связи», и поехал в сторону Екатеринбурга.

— Захожу в автобус и слышу — скулит собака. А никого из пассажиров с питомцами на остановке я не видел. Посмотрел вперед — там под кондукторским местом сидит собака, маленькая ещё, — рассказывает Артем. — Спросил про нее у водителя, он ответил, что подобрал сегодня бездомную собаку на улице и решил взять её себе.

Щенок послушно сидел под сидением около водителя и никого не трогал. Другие пассажиры тоже заметили пса в автобусе. Бабушки, дедушки начали охать и даже возмущаться, что водитель собаку бездомную держит в автобусе, что псиной пахнет. Артем встал на защиту, пассажиры начали разбираться. Но, в конце концов, решили собаку на улицу не выгонять и поскорее её накормить.

— Никто дальше не стал кричать. Люди поняли, что собаке тоже холодно, и что она нуждается во внимании, — добавляет Артем.

Вместе с собакой пассажиры проехали до остановки «Каменушки». Тут рядом находится частный дом кондуктора маршрутки. Водитель завел собаку во двор, быстро помыл и накормил. Пассажиры все это время ждали водителя в автобусе. После щенка завели в тёплый дом и пока оставили там. Вечером, после смены, водитель заберет его к себе.

— Это стоящий поступок, у нас мало кто на такое решается, — говорит Артем. — Собаку видят, жалеют, но ничего не предпринимают. Думаю, на его примере другие тоже поймут, что они могут приютить собаку, кошку, или хотя бы накормить бездомное животное в зимнее время, ведь в холода им трудно живется.

Теперь пес с улицы в заботливых руках. Завтра новый хозяин собирается построить для него уютный вольер.