Об уральской чиновнице, заявившей, что государство ничего не должно молодежи, написала немецкая газета

Об Ольге Глацких, уральской чиновнице, заявившей молодежи, что государство им ничего не должно, теперь говорят уже и в Европе. Так, немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung напечатала материал, посвященный скандалу, разразившемуся на Урале.

- Россия расходует деньги на чиновников, государственные СМИ и украшения для городов. На простой народ же предпочитает не тратиться и не любит официально говорить об этом, – отмечает в газете Frankfurter Allgemeine Zeitung автор статьи Керстин Хольм. – Российская чиновница выдала государственную тайну.

Ольга Глацких руководит Департаментом молодежной политики Свердловской области. После того, как запись с резонансным заявлением облетела Интернет, ее отстранили от работы на время проверки.

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