2018-11-12T10:52:12+03:00
Общество

Об уральской чиновнице, заявившей, что государство ничего не должно молодежи, написала немецкая газета

Зарубежная пресса сказала, что «российская чиновница выдала государственную тайну»
Илья МОХОВ
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На время проверки Ольгу Глацких отстранили от руководства Департаментом молодежной политики региона. Фото: Департамент информационной политики Свердловской областиНа время проверки Ольгу Глацких отстранили от руководства Департаментом молодежной политики региона. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области
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Об Ольге Глацких, уральской чиновнице, заявившей молодежи, что государство им ничего не должно, теперь говорят уже и в Европе. Так, немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung напечатала материал, посвященный скандалу, разразившемуся на Урале.

- Россия расходует деньги на чиновников, государственные СМИ и украшения для городов. На простой народ же предпочитает не тратиться и не любит официально говорить об этом, – отмечает в газете Frankfurter Allgemeine Zeitung автор статьи Керстин Хольм. – Российская чиновница выдала государственную тайну.

Ольга Глацких руководит Департаментом молодежной политики Свердловской области. После того, как запись с резонансным заявлением облетела Интернет, ее отстранили от работы на время проверки.

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