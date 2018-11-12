Девочку, снимавшую на телефон расправу над инвалидом в Березовском, снова попытаются изолировать от общества

Свердловский областной суд назначил дату рассмотрения апелляции по делу 13-летней школьницы Алины (имена детей изменены – прим.ред) из Березовского, которая в конце этого лета участвовала в расправе над 20-летним инвалидом Димой Рудаковым.

Компания из пятерых подростков заманила парня к гаражам и заставила раздеться до гола. Изверги по очереди били Диму ногами и руками, а в конце стали прыгать по его голове. Весь этот ужас Алина снимала на мобильник, а позже передала смартфон другу и несколько раз ударили беззащитного парня.

- Заседание пройдет 30 ноября в 10:30 утра, - рассказал «КП-Екатеринбург» адвокат семьи погибшего Юрий Кочешков.

Дима был замкнутым парнем и жил с матерью. Фото: соцсети

Суд уже отправил шестнадцатилетних Вадима и Богдана в СИЗО, а Илью и Семена, которым по 14 лет, оставили под домашним арестом. От изолятора парней спасли показания учителей и директора школы. По их мнению мальчишки не плохие и в серьезных драках замечены не были. При этом педагоги признавались, что школьники пили, курили, сбегали с уроков и даже были пойманы на мелком воровстве.

Все произошло у этих гаражей. Фото: соцсети

- Они плевали в Диму, мочились на него, тушили об него сигареты. Говорят, 16-летний Богдан всем рулил. Он же со всей дури ударил Диму по голове табуреткой, - будут потом рассказывать знакомые шайки.

Ранее первая инстанция не нашла оснований для того, чтобы отправить девочку в закрытую школу и тем самым изолировать ее от общества. Городской суд Березовского мотивировал свое решение тем, что не было доказана невозможность перевоспитания Алины на свободе.

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