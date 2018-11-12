2018-11-12T10:32:28+03:00
Экономика

Свердловская железная дорога обновляет пассажирскую инфраструктуру

Платформы и вокзалы привели в порядок
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В Камышлове отремонтировали вокзал. Фото: пресс-служба компанииВ Камышлове отремонтировали вокзал. Фото: пресс-служба компании
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Свердловская железная дорога завершила работы по обновлению пассажирской инфраструктуры, которые технологически необходимо выполнять в летние и осенние месяцы: проведено обновление пассажирских зданий и платформ пригородного комплекса. Работы по внутренней отделке помещений вокзалов и инфраструктуры дальнего следования, которые проводятся без привязки к теплому сезону, продолжаются.

За сезон 2018 года в пригородном комплексе отремонтировано 18 пассажирских платформ, в том числе на станциях и остановочных пунктах Худяково, Дружинино, Ляля, Нягань, Левшино, Губаха, Бизь, Козьял, Ревда, Смычка, Кушва, Аять. Проведены ремонты, замена подпорных плит, ограждений и сходов. На ряде платформ уложили покрытие из современной долговечной брусчатки.

Отремонтирована кровля пассажирских зданий на станциях Кунара, Сабик, Ивдель-1, Картымская, Усть-Тавда, Старатель, Нижняя Тура и вокзала Невьянск. На вокзале Пермь-1 в рамках реставрации продолжаются внутренние работы и благоустройство территории.

- В 2018 году начаты ремонтно-реставрационные работы на вокзалах дальнего следования Камышлов и Каменск-Уральский. В теплый сезон были проведены необходимые уличные работы. Так, в Каменске-Уральском обновлена кровля здания, восстановлен и покрашен фасад, входная группа отделана керамогранитными плитами. Внутри смонтирована новая система отопления с установкой алюминиевых радиаторов, ведется ремонт инженерных сетей (электричество, водопровод, канализация). Сейчас во внутренних помещениях в пассажирской и технологической частях вокзала на стены укладывается декоративная штукатурка, на пол – керамогранит, - рассказали в пресс-службе компании.

На вокзале Камышлов ремонтно-реставрационные работы проводятся с сохранением исторического облика здания: каменный двухэтажный вокзал с элементами русско-византийского стиля был построен в 1885 году. Рабочие оштукатурили и покрасили фасад здания, заменили покрытие кровли. Сейчас ведется усиление оконных и дверных проемов металлокаркасами. Смонтирована новая система отопления с установкой современных радиаторов. В дальнейшем будут заменены оконные блоки и двери. В пассажирских и технологических помещениях вокзала начаты отделочные работы: декоративная штукатурка стен и укладка керамогранитных полов. В вестибюле здания будут восстановлены массивные резные двери. После завершения ремонтных работ планируется сделать наружную подсветку здания.

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