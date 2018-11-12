На Урале медведь откусил женщине кисть руки, когда та пыталась его покормить

"Не пытайтесь покормить диких животных"... Такие таблички висят в зоопарках, в различных питомниках. Но нет-нет, да и найдется смельчак, который готов засунуть руку в клетку к зверю. На этот раз отличилась жительница Алапаевска. Симпатичного мишку в вольере женщина увидела на одном из приусадебных участков. Ндолго думая, она отыскала в сумке "вкусняшку" и просунула через прутья косолапому. В Следующее мгновение медведь отхватил не только еду, но и руку своей кормилицы.

Пострадавшей сразу же вызвали "скорую". К тому же на место выехали полицейские и сотрудники прокуратуры.

- Установлено, что медведь содержался в вольере законно, а пострадавшая нарушила правила поведения в местах содержания диких животных, - рассказывает официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Тем временем женщину доставили в городскую больницу Алапаевска. По словам главного врача Александра Павловских, от сильной кровопотери женщина была в шоковом состоянии. К тому же от сильного рывка у нее были повреждены предплечье и ключица.

- Женщине экстренно ровели операцию по спасению верхней конечности, – говорит Александр Павловских. – После операции, пациентка находилась под наблюдением в отделении анестезиологии-реанимации.

Запомните основные правила безопасности на тот случай, если встретитесь с медведем. Фото: Управление гражданской безопасности Серовского округа

К слову, на Урале медведя можно встретить не только в клетке, но и в городе. Косолапые часто выходят к людям в поисках еды. В первую очередь не стоит геройствовать и предлагать хищнику лакомство или пытаться погладить маленьких медвежат. Во-вторых, нужно ликвидировать свалки на окраинах - остатки еды привлекают медведей. Если отходы нельзя вывезти, то их стоит затопить или сжечь.

- Если вы первым заметили медведя, следует, не привлекая его внимания, осторожно удалиться. Медведь очень хорошо слышит, обладает прекрасным обонянием, но зрение его относительно слабое, - рассказывают в Управлении гражданской безопасности. - Не убегайте от приближающего медведя, если не уверены, что успеете добежать до укрытия. Бегство всегда провоцирует преследование. Даже очень упитанный зверь может развивать скорость до 60 километров в час.

Отправиляясь в лес за ягодами или грибами без компании, как бы странно это не выглядело, громко пойте или разговаривайте. Медведь боится шума и обычно старается покинуть неспокойное место.

Ни при каких обстоятельствах не нужно подходить к останкам животных и брошенной браконьерской рыбе. Потревоженный на добыче медведь в большинстве случаев переходит в нападение.