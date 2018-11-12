2018-11-12T09:59:44+03:00
Происшествия

В Верхней Пышме на спящих жильцов второй раз за год рухнул потолок

Люди жалуются, что дом аварийный, но коммунальщики вместо капитального ремонта делают только косметический
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: группа "8 район" во ВконтактеФото: группа "8 район" во Вконтакте
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В Верхней Пышме жители одной из квартир дома на Кривоносова, 28 отметили свой третий день рождения. Минувшей ночью у них в спальне обвалился потолок. Все произошло, когда девушка, проживающая в квартире, уже легла спать. Ее спас молодой человек, который услышал подозрительный треск и крикнул об этом возлюбленной.

- Доброй ночи. Десять минут назад обвалилась штукатурка Кривоусова 28, едва не погибли. Дом аварийный, но ЖКХ отделались лёгким косметическим ремонтом, - написала пострадавшая в группе «8 район» во Вконтакте.

- Турции строим АЭС. Китаю продаём электричество по 50 копеек за киловатт. Прощаем триллионы долларов всем странам. Может мы не россияне? Почему чинуши заботятся о ком угодно, только не о тех, о ком обязаны заботиться? - негодуют соседи.

Сейчас комната молодых людей завалена кусками штукатурки. Уборку жильцы пока делать не намерены - хотят дождаться прихода сотрудников управляющей компании.

Серьезных травм люди, к счастью, не получили, но оставаться в квартире боятся. Потолок в этой квартире падает уже второй раз. Подобный инцидент произошел в прошлом году.

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