2018-11-09T15:55:27+03:00
Экономика

УЗТМ изготовит комплекс дробилок

Это самый крупный контракт на поставку дробилок за последние два года
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На предприятии готовят продукцию, которая пользуется спросом в регионах страныНа предприятии готовят продукцию, которая пользуется спросом в регионах страныФото: Алексей БУЛАТОВ
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ПАО «Уралмашзавод» (УЗТМ) изготовит для АО «Карельский окатыш» (входит в ПАО «Северсталь») целый комплекс дробильного оборудования с повышенными параметрами производительности и мощности пропускной способности. Это самый крупный контракт УЗТМ на поставку дробилок за последние два года.

По условиям договоров, в 2019 году Уралмашзавод изготовит для «Карельского окатыша» две конусные дробилки мелкого дробления (КМД), две среднего (КСД) и одну крупного (ККД). Во все пять дробилок для «Карельского окатыша», который планирует значительно увеличить объем переработки руды, будут заложенные конструктивные параметры, обеспечивающие рост производительности дробилок до 30%, при этом улучшится крупность после мелкого дробления на 7%.

Продукция УЗТМ востребована у промышленников Фото: Алексей БУЛАТОВ

Продукция УЗТМ востребована у промышленниковФото: Алексей БУЛАТОВ

Так, модернизированная дробилка ККД-1500х180М обеспечит производительность не менее 5500 т в час (на действующих на предприятии дробилках такого типа – 4300 т в час), эффективность КСД будет увеличена до 1500 т в час, КМД – с базовых 600 до 800 т в час. Для выполнения техзадания заказчика будут реализованы самые современные инженерные решения: использованы более прочные марки стали, новые материалы броней и специальные профили камер дробления. Принципиально изменен в дробилках и конструктив основных систем. В частности, в КМД-3000х800 пружинная амортизационная система будет заменена на гидро-пневматическую, что максимально сократит нагрузку на металлоконструкции, обеспечит равномерность и управляемость усилия.

Поставка «Карельскому окатышу» оборудования для разных стадий дробления - самая крупная за последние два года.

- Мы видим, что начал формироваться тренд, когда заказчики ориентируются на комплексный подход к повышению производительности и качества продукции на своем предприятии. И мы готовы с учетом технологических и инфраструктурных особенностей конкретной компании создавать высокопроизводительное оборудование, способное обеспечить полный производственный цикл, - отметил начальник технической службы дивизиона «Горное оборудование» Уралмашзавода Виталий Фурин.

Партию отправят поездом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Партию отправят поездомФото: Алексей БУЛАТОВ

По его словам, разрабатывая машины для всех этапов переработки руды, конструкторы закладывают в базовый конструктив определенные параметры дробления, которые позволяют машинам следующей стадии более эффективно перерабатывать загруженный материал.

В настоящее время «Уралмашзавод» ведет переговоры с еще несколькими потенциальными заказчиками о комплексных поставках оборудования.

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