«Очкарик» из Екатеринбурга, давший отпор мажору-южанину, выплатит 360 тысяч рублей

Во вторник, 6 ноября, в Свердловском областном суде поставили точку в громком процессе с участием 22-летнего «очкарика» из Екатеринбурга Владислава Рябухина и Саргиса Арутюняна, который признан пострадавшим от действий своего обидчика.

Влад обвинялся в избиении мажора. На суде он присутствовал вместе со своим адвокатом Сергеем Колосовским.

Бесполезный монолог

Заседание началось с прений сторон, после чего Влад Рябухин выступил с последним словом.

- Я надеюсь, что это действительно последнее слово и этот ужас закончится. Уже второй год я пытаюсь защитить здравый смысл. Меня уже пугают очевидные факты изменения показаний Арутюняна и его свидетелей. Прокуратура хочет сделать из меня изверга, а из мажора маленького котёнка. Слишком много сил брошено, чтобы сломать мне жизнь. Я всегда говорил правду, и у меня была только одна версия. В тот день до прихода Саргиса мы ужа уладили конфликт с его другом Гришей, но никто не останавливался и я стал пятится назад. Я думал, мы будем говорить, но в этот момент он меня ударил, а я ответил. Я думал лишь об одном: главное не упасть - запинают. Спасибо всем, кто поддерживал меня все это время, - заявил «очкарик».

В суде Влад заявил, что хочет поставить точку в делеФото: Алексей БУЛАТОВ

По словам его адвоката Сергея Колосовского, пострадавший Арутюнян ведет себя как «хозяин жизни», видя собственную безнаказанность и ни в чем себе не отказывая. В это время Влад уже 10 лет трудится строителем и не может получить гражданство.

- Нам представляют Рябухина как супербоксера, но если бы он был таким, то легко бы уложил и друга Саргиса. Но на деле он помог обидчику и приводил его в чувства. И уехал только тогда, когда тот пришёл в сознание, - заявил адвокат, монолог которого длился больше часа, но желаемого результата не принес.

Также на суде было сказано, что Рябухин тоже получил травмы, но не зафиксировал их, потому что у него все равно не было денег на лечение и даже медицинского полиса.

- Арутюнян весит в 1,5 раза больше Рябухина. Он просто подошёл, стал кричать и нанёс удар. Влад действовал в интересах самообороны. Имеет значение лишь то, что был ответ ударом на удар. Вся шумиха не имеет никакого значения, - сказал в зале заседаний Колосовский, потребовав отменить обвинительный приговор и вынести новый.

Адвокат Рябухина выступал больше часаФото: Алексей БУЛАТОВ

- Хотел бы отметить, что после этой травмы, для меня закрыта дорога в правоохранительные органы, куда я хотел поступать на работу. У меня в голове металлическая пластина, - парировал в суде Саргис. - Когда Влад подошёл - я его оттолкнул, а он ударил в ответ.

Прокурор, в свою очередь, запросил у суда для «очкарика» 2 года реального лишения свободы.

В итоге все доводы сторон не убедили судью изменить решение нижестоящей инстанции: приговор оставили без изменений.

Саргис считает, что пострадал на более внушительную суммуФото: Алексей БУЛАТОВ

С чего все началось?

Вечером 2 июля 2017 года Влад вместе со своим товарищем приехал к многоэтажке в Пионерском микрорайоне, чтобы забрать знакомую из гостей. Здесь молодые парни столкнулись с подвыпившей компанией несовершеннолетних, среди которых был и Саргис.

Между молодыми людьми произошла перепалка, в которой Влад не принимал участия. Однако, когда словесная перебранка уже была окончена и, казалось, что инцидент исчерпан, армянин неожиданно ударил Влада в висок. Хилый «очкарик» ответил хуком в голову.

После удара Саргис упал на землю, ударившись головой о бордюр, после чего у него начался приступ эпилепсии. В этой ситуации Рябухин не остался безучастным: он помог обидчику. Вызвав ему «скорую помощь».

Влад, несмотря на худощавое телосложение, смог дать отпор крепкому южанину. Фото: соцсети

Позже на суде Влад спросил оппонента:

- Если ты знаешь, что болен, зачем вообще была затевать драку? – У меня друг – эпилептик, я знаю что делать в таких ситуациях. Пока его друзья просто стояли, я повернул его на левый бок и сунул ему в зубы зажигалку, чтобы он не откусил себе язык. «Скорая» так и не приехала, а мы забрали девушек у покинули двор.

Суд да дело

Казалось бы, инцидент исчерпан, однако через полгода Арутюнян неожиданно написал заявление в полицию на своего обидчика, сообщив, что долгое время лежал в больнице после того случая.

Это стало поводов возбуждения уголовного дела на Владислава Рябухина (который, кстати, уже несколько лет не может получить гражданство РФ, являясь подданным Таджикистана) по статье «Причинение тяжких телесных повреждений». Однако позже суд переквалифицировал статью на более мягкую – «Причинение тяжких телесных повреждений по неосторожности».

Саргис вступил в конфликт вместе с группой поддержки. Фото: соцсети

Сотрудники прокуратуры не согласились с такой формулировкой, заявив, что действия Влада не стоит рассматривать в качестве самообороны.

В итоге Владу присудили 300 часов исправительных работ и 360 тысяч рублей за моральный ущерб. Это решение не удовлетворило ни одну из сторон. Арутюнян требовал большую сумму, а «Очкарик» - оправдательный приговор. Вмешалась и прокуратура: они посчитали решение слишком мягким.

Отметим, что из-за судимости Влад не сможет претендовать на российское гражданство на протяжении ближайших 8 лет.