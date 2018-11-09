В новогодние каникулы из Екатеринбурга отправятся дополнительные поезда

Для удовлетворения повышенного спроса на перевозки в период зимних школьных каникул и новогодних праздников Уральский филиал АО «Федеральная пассажирская компания» (дочернее общество ОАО «РЖД») назначает дополнительные поезда из Екатеринбурга по наиболее востребованным у пассажиров маршрутам в Казань, Санкт-Петербург, Адлер и другие города.

· Поезд №291/292 сообщением Екатеринбург – Казань отправится из Екатеринбурга 29 декабря 2018 года, 1, 3, 5 и 7 января 2019 года в 21:20 (здесь и далее время местное). Обратно из Казани – 30 декабря 2018 года, 2, 4, 6 и 8 января 2019 года в 21:58.

· Поезд №271/272 сообщением Екатеринбург – Санкт-Петербург отправится из Екатеринбурга 26 декабря 2018 года, 2 и 6 января 2019 года в 17:08. Обратно из Санкт-Петербурга – 28 декабря 2018 года, 4 и 8 января 2019 года в 18:30.

· Поезд №275/276 сообщением Екатеринбург – Санкт-Петербург отправится из Екатеринбурга 27 декабря 2018 года, 1 и 5 января 2019 года в 20:10. Обратно из Санкт-Петербурга – 29 декабря 2018 года, 3 и 7 января 2019 года в 21:15.

· Поезд №237/238 сообщением Екатеринбург – Адлер отправится из Екатеринбурга 24 декабря 2018 года, 1 января 2019 года в 18:17. Обратно из Адлера – 30 декабря 2018 года, 7 января 2019 года в 06:07.

· Поезд №490/489 сообщением Екатеринбург – Сургут отправится из Екатеринбурга 29 декабря 2018 года в 18:34. Обратно из Сургута – 30 декабря 2018 года в 15:42.

· Поезд №551/552 сообщением Челябинск – Приобье (через Екатеринбург) отправится из Челябинска 29 декабря 2018 года в 12:20, Екатеринбург (прибытие) – 29 декабря в 18:23. Обратно из Приобья – 30 декабря 2018 года в 18:56, Екатеринбург (прибытие) – 31 декабря в 15:06.

Билеты можно приобрести уже сейчасФото: Алексей БУЛАТОВ

В целом по стране в период новогодних праздников АО «ФПК» назначило более 1200 дополнительных поездов дальнего следования по наиболее востребованным у пассажиров маршрутам. Поезда отправятся из Москвы в Санкт-Петербург, Петрозаводск, Старый Оскол, Казань, Адлер и другие города. Из Северной столицы дополнительные рейсы назначены в Минеральные Воды, Волгоград, Великие Луки, Псков, Ижевск и др.

Билеты на дополнительные поезда можно приобрести уже сейчас в любой железнодорожной кассе, терминалах самообслуживания, а также на сайте ОАО «РЖД» и через официальное мобильное приложение «РЖД Пассажирам».