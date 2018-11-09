2018-11-09T13:47:48+03:00
Общество

В Екатеринбурге спасли кота, застрявшего в стене трансформаторной будки

Голова животного спокойно пролезла в дыру, а вот тело для такого отверстия оказалось слишком крупным
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: Евгений ЗенковФото: Евгений Зенков
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В Екатеринбурге прошла уникальная операция по спасению кота.

Зооспасателю Евгению Зенкову ежедневно поступают самые разнообразные вызовы, на которых ему часто за животным приходится лезть на высокое дерево или спускаться в вентилляционную шахту.

Фото: Евгений Зенков

Фото: Евгений Зенков

На этот раз ничего подобного делать было не нужно, но именно в этот раз мужчине, по его собственному признанию, впервые стало страшно. Рыжий кот плотно застрял головой, просунув ее в дыру в стене трансформаторной будки.

Расширять отверстие в бетоне было нельзя - это могло в итоге разрушить всю будку. Единственное, чем спасатель мог воспользоваться в данном случае - собственные руки.

Фото: Евгений Зенков

Фото: Евгений Зенков

- Взяв кота, я стал осторожно поворачивать его туловище вокруг оси дырки. Расчёт удался. Наконец удалось найти такое положение, при котором кот чуть подался головой к выходу. Ещё несколько проб, шевелений вверх-вниз, влево-вправо, на себя и вокруг - и вдруг голова кота выдернулась из дыры, - рассказал зооспасатель Евгений Зенков.

Пока собравшиеся прохожие аплодировали спасателю, кот рыжей молнией кинулся прочь от ловушки. Ее, кстати, после вызволения животного заложили.

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