2018-11-09T15:45:21+03:00
Общество

Новое в законодательстве об административных правонарушениях

Прокуратура Орджоникидзевского района города Екатеринбурга разъясняет
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Фото: предоставлено прокуратурой Орджоникидзевского районаФото: предоставлено прокуратурой Орджоникидзевского района
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31 октября 2018 года опубликован Федеральный закон от 30.10.2018 № 377-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях».

Законодателем в Кодекс добавлена новая статья, предусматривающая ответственность за невыполнение организатором публичного мероприятия ряда обязанностей.

Необходимо отметить, что обязанность информировать об отмене митинга появилась у организаторов 22 октября 2018 года.

Нововведение предусматривает наказание за не информирование граждан об отказе от проведения публичного мероприятия, либо не уведомление регионального или местного исполнительного органа о таком отказе, либо несвоевременном уведомлении.

Кроме того, законом введена ответственность за подачу уведомления о проведении публичного мероприятия организатором, который на самом деле не собирался его проводить.

Ответственность предусмотрена в виде штрафа: для граждан – от 5 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц – от 10 до 30 тысяч рублей, а для организаций – от 20 до 100 тысяч рублей.

Указанные изменения вступают в силу 11 ноября 2018 года.

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