2018-11-09T15:45:21+03:00
Общество

Новые гарантии работникам при прохождении диспансеризации

Прокуратура Орджоникидзевского района разъясняет
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Фото: предоставлено прокуратуройФото: предоставлено прокуратурой
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С 1 января 2019 вводится в действие статья 185.1 ТК РФ, предусматривающая гарантии работникам при прохождении диспансеризации.

Ранее статья 185 ТК РФ гарантировала работникам лишь сохранение среднего заработка по месту работы при прохождении диспансеризации в предусмотренных кодексом случаях.

Введение ст. 185.1 ТК РФ улучшает положение работника во время прохождения диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья. Теперь работники будут иметь право на освобождение от работы на 1 рабочий день 1 раз в 3 года с сохранением за ними места работы и среднего заработка.

Работники, получающие пенсию по старости либо за выслугу лет, и работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение пенсии по старости, в том числе досрочно, в течение 5 лет до наступления такого возраста, получат право на освобождение от работы на 2 рабочих дня 1 раз в год с сохранением места работы и среднего заработка.

При этом работник лишь должен написать заявление и заблаговременно согласовать день прохождения диспансеризации с работодателем.

Данные изменения позволят работникам пенсионного и предпенсионного возраста организаций, которые предусматривают такого рода медицинские осмотры, получить освобождение на несколько дней, с сохранением заработной платы.

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