2018-11-09T08:16:29+03:00
Общество

На территории екатеринбургского монастыря нашли могилы младенцев, умерших 200 лет назад

Находки обнаружили при строительстве нового здания обители и прокладке коммунальных сетей
Наталья КСЕНОФОНТОВА
Поделиться:
Фото: okn.midural.ruФото: okn.midural.ru
Изменить размер текста:

Уральские археологи в Зеленой Роще обнаружили древние захоронения детей, живших предположительно в конце XVIII-начале XIX веков. Погребения специалисты нашли на территории Ново-Тихвинского монастыря, где сейчас идет строительство нового здания Успенского собора, снесенного в прошлом году.

Фото: okn.midural.ru

Фото: okn.midural.ru

Этим летом рабочие запланировали проложить новые коммуникации, но так как территория монастыря является объектом культурного наследия, перед работами нужно было провести экспертизу. Во время исследований стало известно, что на данном участке находится «Успенский некрополь».

В начале осени археологи провели раскопки, в ходе которых обнаружили кирпичный склеп 0,9 на 1,2 метра с двумя гробами внутри. По зубам специалисты определили, что останки принадлежат детям в возрасте от 6 месяцев до 1 года.

Фото: okn.midural.ru

Фото: okn.midural.ru

Это уже не первая находка захоронений на территории монастыря. Дело в том, что с конца 1770-х по 1814 год землю использовали под кладбище, которое в 1930-х было уничтожено. С 2002 по 2012 годы археологи обнаружили здесь более 400 утерянных могил.

Были найдены останки монахинь и священнослужителей. Их перезахоронили на монастырском участке кладбища «Лесное», а именные могилы стали восстанавливать за алтарем собора Александра Невского.

Приказом Управления ОКН «Успенский некрополь» внесен в перечень выявленных объектов культурного наследия.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24