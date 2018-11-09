На территории екатеринбургского монастыря нашли могилы младенцев, умерших 200 лет назад

СЕГОДНЯ 07:58 2018-11-09T08:16:29+03:00

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Уральские археологи в Зеленой Роще обнаружили древние захоронения детей, живших предположительно в конце XVIII-начале XIX веков. Погребения специалисты нашли на территории Ново-Тихвинского монастыря, где сейчас идет строительство нового здания Успенского собора, снесенного в прошлом году.

Фото: okn.midural.ru

Этим летом рабочие запланировали проложить новые коммуникации, но так как территория монастыря является объектом культурного наследия, перед работами нужно было провести экспертизу. Во время исследований стало известно, что на данном участке находится «Успенский некрополь».

В начале осени археологи провели раскопки, в ходе которых обнаружили кирпичный склеп 0,9 на 1,2 метра с двумя гробами внутри. По зубам специалисты определили, что останки принадлежат детям в возрасте от 6 месяцев до 1 года.

Фото: okn.midural.ru

Это уже не первая находка захоронений на территории монастыря. Дело в том, что с конца 1770-х по 1814 год землю использовали под кладбище, которое в 1930-х было уничтожено. С 2002 по 2012 годы археологи обнаружили здесь более 400 утерянных могил.

Были найдены останки монахинь и священнослужителей. Их перезахоронили на монастырском участке кладбища «Лесное», а именные могилы стали восстанавливать за алтарем собора Александра Невского.

Приказом Управления ОКН «Успенский некрополь» внесен в перечень выявленных объектов культурного наследия.