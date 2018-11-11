2018-11-11T10:08:00+03:00
Происшествия

В Березовском после столкновения Ford и Audi скончалась годовалая девочка

Виновник аварии проехал на красный свет
Олег Галимов
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За жизнь ребенка боролись врачи ЦГБ. Фото: отделение пропаганды УГИБДД по Свердловской областиЗа жизнь ребенка боролись врачи ЦГБ. Фото: отделение пропаганды УГИБДД по Свердловской области
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Вечером 10 ноября в Березовском на улице Красных Героев столкнулись Ford Focus и Audi A4. По данным ГИБДД, виновником аварии стал водитель Ford. 43-летний мужчина проигнорировал запрещающий сигнал светофора и выехал на перекресток.

Фото: отделение пропаганды УГИБДД по Свердловской области

Фото: отделение пропаганды УГИБДД по Свердловской области

В результате ДТП пострадали пассажиры Audi: 33-летняя женщина и годовалая девочка, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области. - С травмами различной степени тяжести они были доставлены Центральную городскую больницу. Утром 11 ноября пострадавшая девочка скончалась.

Для установления причин аварии, на место выезжало руководство ГИБДД Березовского. Стоит добавить, что прошлой ночью в Нижнем Тагиле под колесами легковушки погиб пешеход.

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