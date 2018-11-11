2018-11-11T09:05:03+03:00
Спорт

Боксер Чеботарев завоевал в Екатеринбурге титул WBO Intercontinental

В 10-раундовом поединке он выиграл у аргентинца Хавьера Франсиско Масиеля
Олег Галимов
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Это шестая победа россиянина в профессиональной карьере. Фото: RCC Boxing PromotionsЭто шестая победа россиянина в профессиональной карьере. Фото: RCC Boxing Promotions
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В Екатеринбурге состоялся поединок за звание чемпиона WBO Intercontinental в среднем весе. Титул достался 30-летнему россиянину Артему Чеботареву, который оказался сильнее аргентинца Хавьера Франсиско Масиеля. По итогам 10 раундов судьи отдали победу по очкам нашему спортсмену.

За спиной у аргентинца было более 30 боев, но это не помогло ему. Фото: RCC Boxing Promotions

За спиной у аргентинца было более 30 боев, но это не помогло ему. Фото: RCC Boxing Promotions

- Это мой шестой среди профессионалов, а я уже выиграл этот титул - очень приятно, - сказал после финального гонга Чеботарев. - Оценивая поединок могу сказать, что это не самый лучший бой в моей карьере, неудобный боксер для меня. Он не нанес мне больших неприятностей, просто я ему не создал тех проблем, которые мог - не получалось где-то ударить, ломал дистанцию и немного чего-то не хватило. В любом случае, это моя победа и она заслужена честно на ринге. Через 2-3 победных боя я могу претендовать на бой за титул чемпиона мира. И я чувствую, что для этого у меня есть силы.

Чеботарев – бронзовый призер чемпионата мира 2013 года и чемпион Европы 2010 года. Также боксер четыре раза выигрывал первенство России среди любителей.

В 2016 году выступал на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, где проиграл в первом же бою. После этого он принял решение перейти в профессионалы. Теперь в его послужном списке Чеботарева шесть побед (четыре нокаутом, - прим.ред.), и ни единого поражения.

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