Полиция Нижнего Тагила нашла школьников, осквернивших памятник пограничникам

В Нижнем Тагиле полиция разбирается в обстоятельствах одной фотосессии, возмутившей весь город. Несколько школьников устроили ее у памятника российским пограничникам, или точнее на памятнике пограничникам. Молодые парни забрались на шеи и головы скульптур и стали показывать неприличные жесты. Кадры попали в Сеть и вызвали волну народного негодования. А после того, как неравнодушные горожане написали заявление, подростками заинтересовалась и полиция.

– Изначально обращение поступило в городское управление МВД по Нижнему Тагилу, – пояснил Валерий Горелых, пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области. - Проверку поручено провести сотрудникам отделения по делам несовершеннолетних отдела полиции №20, на чьей подведомственной территории располагается парк "Победа". На мой личный взгляд, на такой поступок могли пойти только от недостаточного воспитания в семье и школе подростки, причем в явно неадекватном состоянии.

Также в полиции уточнили, что личности подростков уже удалось установить. Также сами подростки уже принесли извинения.