День Николая Чудотворца: дубль Димитрова принес победу «Уралу» над «Оренбургом»

- Всего два удара в створ ворот и два мяча пропустили, - разочарованно говорит в микст - зоне стадиона главный тренер ФК «Оренбург» Владимир Федотов.

ФК «Урал» действительно в сегодняшней игре не баловал своих фанатов точными ударами. Невероятно, но факт. Минимум опасных действий оранжево - черных воплотились в игровой максимум. Совсем как в итальянском футболе. Как минимум, в «Ювентусе».

Интерес матчу придавало предматчевое соседство «Оренбурга» и «Урала» в турнирной таблице.

Начало встречи на стадионе Уральской футбольной академии было вязким и неуступчивым: екатеринбуржцы пытались взять оборонительные редуты оренбуржцев – степняки играли в пять защитников и поставили, что называется, массивный «автобус».

Атаки «Урала» следовали навалом и одна за другой. Однако долгое время прорывы разбивались, словно волны о камни.

ФК «Урал» благодаря победе поднялся на шестое место в турнирной таблице.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вызывающийся в сборную Румынии футболист много бегал по полю и периодически навешивал в штрафную, но безрезультатно.Вообще 10-й номер оранжево-черных был гиперактивен на поле. Будто бы прочитал все кричалки, написанные для него читателями «Комсомолки» в рамках конкурса.Один из самых опасных моментов первого тайма возник на шестнадцатой минуте. Румынский легионер «шмелей» Эрик Бикфалви отдал на нападающего Андрея Панюкова, но тот не успел к мячу, чтобы замкнуть потенциально опасную передачу.

Но «Урал» продолжал добиваться своего и усилия принесли плоды. На 30-й минуте, когда – то игравший за «Левски» в Лиге Чемпионов - Николай Димитров открыл счет ударом головой. Уже на 34-й минуте все тот же Бикфалви мог удвоить преимущество, но мяч не попал в ворота.

На 42-й минуте и вовсе возник повод для назначения одиннадцатиметрового в ворота «Оренбурга» - в штрафной площади был сбит игрок «шмелей», однако арбитр Карасев почему-то не указал на точку.

Второй тайм начался с того, что «Оренбург» , по всей видимости, после хорошей взбучки в раздевалке, пытался переломить игру. Фото: ФК "Урал"

Второй тайм начался с того, что «Оренбург» , по всей видимости, после хорошей взбучки в раздевалке, пытался переломить игру. На 51- й минуте футболисты с эмблемой «Газпрома» подали опасный штрафной. Но шмели смогли сохранить ворота в неприкосновенности. На 54 минуте камерунский игрок «Урала» Бумаль пробил по воротам из выгоднейшей позиции, но не смог закрутить мяч в «девятку».В целом в первые 45 минут уральцы много атаковали, но на 43-й минуте тот же Панюков не смог забить. Форвард «Урала» переиграл вратаря, но мяч не закатился в ворота. Только в концовке тайма «Оренбург» стал огрызаться, но их атака ни к чему не привела.

На 55-й минуте камерунец мог бить из выгодной позиции, но потеряв уверенность из-за закончившейся ничем первой атаки, отдал на Димитрова.

На 82-й минуте отправился отдыхать голландец Отман Кабир. На его место вышел швейцарец Марко Араторе.Между тем, наставник «Урала» Дмитрий Парфенов решил усилить атаку и выпустил второго форварда – Владимир Ильин сменил Петрюса Бумаля на 75- й минуте игры. Также уральцы решили сменить плеймейкера - на 78-й минуте вместо Бикфалви вышел Юрий Бавин. Отличие экс - питерца в том, что молодой игрок может помочь и в центре поля.

После этой замены подоспела и развязка матча. На фланге Владимир Ильин совершил скоростной прорыв и обыграв нескольких «горожан» отдал на Николая Димитрова, который увеличил счет до двух мячей.

На предпоследних минутах оренбуржцы отквитали один мяч. На 89-й минуте забил Силвие Бегич. Спустя четыре минуты прозвучал финальный свисток – ФК «Урал» одерживает третью победу после поверженных «Нижнего Новгорода» и московского «Спартака».

- Равная игра с равными шансами. Глупый второй мяч. Много рисковали. Не хватило хладнокровия бить в одно касание, - сокрушался Федотов.Примечательно, что на пресс-конференции тренер «Оренбурга» Федотов, ранее тренировавший ФК «Урал» говорил совсем иное. Не то, что в кулуарах.

На предпоследних минутах оренбуржцы отквитали один мяч.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Журналист «Комсомолки» решил спросить, не является ли поражение на уральской земле вдвойне обидным, ведь Федотов родом из Свердловской области.

- Особого расстройства у меня нет. Мы люди мира и сейчас глобализация. Так что по «Уралу» не скучаю. Мы переходим туда сюда, - отметил тренер оренбуржцев.

А вот тренер «шмелей» после матча в первую очередь поблагодарил болельщиков. И действительно, в Екатеринбурге было – 15 градусов. Достаточно морозно.

- Ребята выполнили все тактические моменты. Пропущенный гол был лишним и не позволил нам спокойно закончить этот матч, - заключил наставник «Урала» Дмитрий Парфенов.

После матча Парфенов прокомментировал, что до сих пор не удается сыграть на ноль в этом сезоне Премьер - Лиги.

Атаки «Урала» следовали навалом и одна за другой. Однако долгое время прорывы разбивались, словно волны о камни. Фото: ФК "Урал"

Спорный момент с падением Бикфалви, Парфенов прокомментировал лаконично: «Пока эпизод не смотрел. Надо пересмотреть».-Была задача завоевать три очка, что мы и сделали. Насчет пропусков мячей будем тренироваться и много работать, - пообещал коуч.

После дубля в ворота «Оренбурга» поговорил с журналистом «Комсомолки» и Николай Димитров.

- Ничего специально не делаю. Есть моменты, когда игроки много забивают и есть, когда нет. Важнее командные действия. В российском чемпионате все команды борются, и было очень тяжело.

На вопрос о том, есть ли спор с Бикфалви насчет забитых мячей, Николай ответил с юмором (Димитров сравнялся со своим румынским другом – по четыре мяча на каждого).

- Хочу, чтобы Бикфалви забил больше меня, - скромно подытожил болгарин.

Следующий матч «Урал» проведет 23 ноября на выезде. Соперником станет московский «Локомотив».Фото: Алексей БУЛАТОВ

Согласился пообщаться и нападающий «Урала» Владимир Ильин, отдавший голевой победный пас. Игрок заявил, что не испытывает психологических проблем насчет того, что его конкурент Панюков начал выходить в старте на матчи.

Также экс-игрок сборной России заявил, что не против стать и распасовщиком в команде.

-Любое результативное действие идет в зачет. Классно, что, получается, делать такие результативные действия, - заключил Ильин.

ФК «Урал» благодаря победе поднялся на шестое место в турнирной таблице.

Следующий матч «Урал» проведет 23 ноября на выезде. Соперником станет московский «Локомотив».