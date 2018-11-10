Уральские полицейские помогают выбраться из тайги и спасают со дна карьера

9 ноября в России отмечают День сотрудника МВД, или же просто День полиции, который празднуют с 1980 года. По такому случаю «Комсомолка» рассказывает о героях, которые вышли за рамки своих служебных обязанностей и помогли незнакомым людям в тяжелую минуту.

СЕМЬ КИЛОМЕТРОВ НЕС ОХОТНИКА НА РУКАХ

Этот случай произошел прошлой осенью в окрестностях Верхней Салды. Двое братьев отправились в тайгу, чтобы поохотиться. Но когда проходили торфяные болота один из мужчин запнулся о корягу и так сильно упал, что сломал себе ногу. Идти самостоятельно охотник не мог - до ближайшей деревни было больше 10 километров. Поэтому братья позвонили в единую службу спасения.

Помочь охотникам вызвался участковый из Верхней Салды Алексей Исаков. Ранним утром полицейский с двумя помощниками выдвинулся в лес: пока могли, добирались на квадроциклах, а после семь километров шли пешком.

Участковый прошел 15 километров по болотам и вместе с товарищами рисковал жизнью. Фото: ГУ МВД по Свердловской области

- Когда мы добрались до места, я наложил пострадавшему шину, - вспоминает Алексей. - А дальше мы подняли его на руки и понесли эти же семь километров обратно. Могли запросто утонуть всей компанией - болота все-таки. Спасательная операция заняла у нас больше 12 часов.

Когда вся компания выбралась из тайги, охотника забрала «скорая». В больнице мужчине наложили гипс. Он по-прежнему поддерживает связь с Алексеем и благодарит его за спасение.

За проявленную инициативу и неравнодушие участкового представили к награде.

- Для меня это обычное дело. Если понадобится, я еще раз помогу человеку в беде, - говорит Исаков.

СПАСЛИ ПОДРОСТКА ИЗ ЗАБРОШЕННОГО КАРЬЕРА

Настоящим испытанием на командное взаимодействие стал сигнал бедствия с заброшенного карьера в Нижнем Тагиле. Трое 13-летних школьников проигнорировали знаки «Осторожно, зона обрушения!» и спустились на дно разреза. Вызволять их из плена поехали лейтенант Сергей Ламзина, старший сержант Денис Маштаков и младший сержант Дмитрий Нефедьев.

- Было уже холодно и выпал первый снег, - рассказывает младший сержант Нефедьев. - Двух мальчишек вытащили спасатели. А третий совсем выбился из сил. К нашему приезду он прополз несколько метров вверх по мокрому песку. Серега Ламзин сначала спустился к нему и успокоил. Потом подставил руки, и парнишка сумел оттолкнуться, а я уже подхватил его сверху и вытащил на землю. Мы рисковали жизнью - легко было поскользнуться, полететь кубарем и сломать себе шею.

Со всеми ребятами полицейские провели беседу и передали родителям.

Полицейские приехали к карьеру быстрее спасателей и выручили подростка. Фото: ГУ МВД по Свердловской области

ВЫТАЩИЛ СЕМЬЮ ИЗ ГОРЯЩЕГО ДОМА

Инспектор ДПС из Тавды Анатолий Смакотин и вовсе был в отпуске, когда стал невольным очевидцем пожара. Дом горел в частном секторе. Недолго думая, Анатолий попросил жену вызвать пожарных, а сам бросился к горящему зданию. В одной части дома жила пенсионерка, в другой - ее сын с женой и маленьким ребенком.

- На улице смеркалось и хозяева уже готовились ко сну, когда я стал долбить в двери и окна, - делится сотрудник ГИБДД. - Открыла мне перепуганная пожилая хозяйка дома. Я был в гражданском, но все же представился и попросил всех выйти на улицу. Хозяева подумали, что я их разыгрываю. А когда увидели языки пламени, схватили вещи и бросились наружу.

Уральский полицейский получил награду в Главном управлении МВД лично от министра. Фото: ГУ МВД по Свердловской области

Прибывшие на место пожарные быстро справились с огнем. Семья погорельцев осталась без ворот и части крыши. Если бы не вмешательство инспектора Смакотина, все могло закончиться намного хуже.

- Ко мне приходили родственники этой семьи и благодарили. За 10 лет службы мне еще не приходилось таким заниматься, - добавляет Анатолий.

О героизме гаишника быстро узнали в Москве, и уже весной Анатолия наградил министр МВД России Владимир Колокольцев.

ВЕРНУЛ ВОДИТЕЛЯ К ЖИЗНИ ПОСЛЕ АВАРИИ

Наш следующий герой также отличился в родном «танкограде». На этой неделе лейтенант Иван Терешонок стал очевидцем аварии по пути на работу.

Белую «десятку» занесло на заснеженной дороге. Отечественная легковушка угодила в отбойник, а 30-летний водитель потерял сознание.

- Я не мог проехать мимо и остановился, - рассказывает оперуполномоченный. - Я вытащил мужчину из машины и начал делать непрямой массаж сердца. Буквально трех нажатий было достаточно, чтобы пострадавший открыл глаза. До приезда медиков я разговаривал с ним и следил, как бы он снова не отключился. Оказалось, что водитель не «переобулся» и ехал на летней резине.

На пассажирском сидении ехала мама пострадавшего водителя. Лидия Неймышева своими глазами видела, как полицейский спас ее сыну жизнь.

- Я похоронила мужа, недавно маму и просто не пережила бы еще одну смерть, - поделилась после аварии благодарная женщина. - Так что вы не только его, вы еще и меня спасли! Если бы не подоспевший вовремя такой компетентный, не безразличный и грамотный сотрудник полиции, у меня бы не было сына. Желаю спасителю огромного здоровья, и пусть его всегда бережет Бог!

СОПРОВОДИЛИ БУДУЩУЮ МАМУ ДО РОДДОМА

Герои есть и среди инспекторов ГИБДД Асбеста. Это лейтенант Константин Еремеев и стажер Никита Алешин. 4 ноября прошлого года во время патрулирования улиц к ним обратился испуганный водитель. У мужчины в машине сидела беременная жена, которая должна была вот-вот родить, но они приехали в Асбест из Заречного и заблудились.

Константин Еремеев без промедлений включил на служебной машине сирену и сказал будущему отцу ехать за ним.

- Мы просто выполняли свой долг, - пожимает плечами лейтенант. - Без светофоров и остановок проехали через весь город и доставили будущую маму прямо к роддому. Женщина была в критическом состоянии, и на счету была каждая секунда.

Женщина родила здоровую девочку. По словам заместителя главы роддома Асбеста Валерия Бердинских, если бы мамочку привезли хотя бы на 10 минут позже, то малышка могла бы погибнуть.