Исповедь учителя: как выжить на мизерную зарплату, терпя сексуальные домогательства директора и истерики родителей

У каждого из нас есть любимая учительница… Алла Петровна, Евгения Вадимовна - у каждого своя. Мы обижались на них за двойки, но глубоко в душе были им благодарны за знания, которые они в нас вложили…

А задумывались ли мы когда-нибудь, насколько тяжело приходится учителям в школе? Ведь помимо наших хулиганств, им приходится терпеть много чего другого. Журналист «КП» нашел в уральском регионе 26-летнего учителя старших классов, которая на условиях анонимности рассказала свою историю…

В ШКОЛУ ПОШЛА ВМЕСТО ПОСОЛЬСТВА

Уже третий год я работаю в обычной общеобразовательной школе небольшого городка. Мне 26 лет, стаж работы - 2,5 года. Я пришла в школу без педагогического опыта и образования. В маленьком городе пусть и богатого региона очень сложно найти работу особенно гуманитариям. По образованию - историк, за плечами, - магистерская диссертация, диплом переводчика и несбыточные мечты о работе в каком-нибудь посольстве. Пошла в школу, потому что было некуда пойти. Поступила в педагогический институт на заочное отделение, иначе не взяли бы работать. Параллельно учусь до сих пор.

Если охарактеризовать работу в школе одним словом - энтузиазм. Реально все держится на нем. Иногда пугает, как старожилы системы образования хватаются за абсурдные поручения. Часто слышу: «Я вот в 6 утра уже в школу пришла, а вы молодые не хотите работать!». За инициативу у нас не платят. Это никого не останавливает, привыкли. Многие жизни другой не видели, их устраивает.

Учителя часто являются заложниками системыФото: Алексей БУЛАТОВ

В школе вообще мало за что платят. Первое с чем я столкнулась в первый же месяц работы - как вообще выжить на 20 тысяч рублей, когда есть маленький ребёнок, и жилья своего нет? Как вообще его получить? Конечно, при трудоустройстве директор меня заверил, что обеспечит ведомственной квартирой, но с оговоркой: «если заслужишь». За два года работы я поняла, что квартиру дают только тем, кто угоден и лоялен. Да и потом эти привилегии боком выходят. Я на поклон не хожу, да и гордыня берет верх. Может, сама виновата.

Кстати, в профсоюз вступила, и там по поводу жилья разъяснять ничего не собираются, не их дело говорят. Ладно, живу с родителями. Снимать жильё для меня - непозволительная роскошь, хоть и в скромном городе с населением в 70 тысяч.

Если говорить про то, что убивает больше всего, это чинопочитание и тотальный контроль.

В ШКОЛУ С МРАЧНЫМ МАНИКЮРОМ НЕЛЬЗЯ

Не знаю, как в других школах, но в нашей - строгий дресс - код у всех. Был случай, когда директор запретил мне ходить в школу с рюкзаком, мол, я - учитель. В первый год работы часто летели замечания по поводу мрачного маникюра, неподходящего оттенка колготок, яркой помады, короткого платья и цвета волос. Не должна я хорошо выглядеть, старшеклассников отвлекаю. Сейчас я поумерила свой пыл, но рюкзак всегда при мне.

Удивительно было первый год то, как реагировали дети на меня. Они привыкли видеть даму в возрасте с красными волосами и розовой помадой на зубах. А тут девочка-студентка. Как только ко мне не подмазывались всякими комплиментами и шоколадками. Велась, конечно. Наивная была. Теперь иммунитет к таким ученикам. Даже директор кидал грязные намеки и отпускал пошлые шутки. После такого рода выпадов категорически не посещаю корпоративы.

Современная школа унаследовала советские привычкиФото: Алексей БУЛАТОВ

СВЯЩЕННИКИ ОКРОПИЛИ КОМПЬЮТЕРЫ

Кадры у нас устаревшие. Не хотят молодые люди идти в школу. Нервы свои берегут, да и копейки эти кому нужны? Так что процентов семьдесят коллектива - дамы бальзаковского возраста и выше. Молодёжь, которая есть, стоит особняком. Каждый день своей жизни чувствую этот конфликт поколений. Время так изменилось, все эти технологии внедряются, а многие учителя-пенсионеры не знают, как документ распечатать даже. Ученики за них делают элементарные отчёты. Сама часто многим подсказываю. Мне это легко даётся.

В плане электронного документооборота могу сказать, что мне нравится. Пожалуй, один из немногих плюсов. Никакого бреда с переписыванием журнала из-за точки не встречала за время работы. В системе любой недочёт исправил, и живешь спокойно.

Кстати, наша школа - самая оснащённая в городе. Кругом интерактив, телевизоры и проекторы. Интернет везде, в каждом закутке. Тут могу только сказать, что мы неплохо живем относительно даже лучших школ областного центра. Нас часто заставляют рекламировать школу, что-то демонстрировать и других удивлять.

Реформы в школе часто приносят свои минусыФото: Алексей БУЛАТОВ

Иногда доходит до абсурда. Не помню повод. Просто в честь открытия школы, по кабинетам ходил священник в рясе и окропил учеников и компьютеры в кабинетах святой водой. Компьютеры после этого заработали лучше, а ученики стали умнее (шутка). Я стала возмущаться и говорить: «Мы же светское государство!». В ответ прозвучало: «Молчи!». А ученики над этим откровенно потешались.

ОТЧЕТЫ НЕ ОСТАВЛЯЮТ ВРЕМЕНИ НА РАЗГОВОР С ДЕТЬМИ

Условия мне нравятся. Для меня, как историка есть все оборудование. Карты бумажные и интерактивные, видео-уроки по всем темам, фильмы. Для учеников условия хорошие. А вот пособия, методички, справочники сама себе покупаю. На канцелярию денег не выделяют, картриджи сами заправляем. Иногда на печать материалов столько уходит бумаги. Часто шучу про «Год экологии» в такие моменты.

Теперь отчеты. Нас просто завалили мониторингами, процентами успеваемости и качества, внутришкольными и межшкольными тестированиями, показателями эффективности и планами. Я работаю на выпускных классах. История, обществознание, искусство, экономика, право - мои курсы. Плюс я веду у всех консультации и элективные курсы. В неделю у меня - 28 уроков, потом ещё 8 консультаций, там ещё элективные идут. Последние на бумаге только. Когда их проводить? Ночью только если. В итоге я работаю по двадцати программам, которые составила сама. Часто получаю за то, что не успеваю организовать участие детей в каких-то мероприятиях.

А так если подумать, то какой человек это вывезет, да ещё и за 20 тысяч. Серьезно. Редкий месяц мне заплатят 25 тысяч, если достижения у одарённых детей есть. Каждый раз, как приходит зарплат, хочется вообще на все забить.

Классное руководство. За него платят две тысячи в месяц. Как много в этом словосочетании. У меня их 35! 35 учеников, за которых несу ответственность. В первый же год работы один толкнул другого, вылетели зубы. Виновата - я. Отписки, родительские собрания, жалобы, проверки. Неделю следил департамент за моим классом на уроках. Я тогда уже была на грани сбежать.

Сейчас миллион отчётов по классу. За каждую беседу, звонок родителям. Контроль пропусков, питание, оценки, внешний вид, внеурочная занятость. Мы даже их социальные сети должны мониторить и в тетрадке помечать, что там нет материалов суицидального характера. Мне иногда кажется, что у нас топ-менеджеры не делают столько работы, сколько учителя. Они там только решения принимают. А мы горим в бюрократическом аду. Каждый день нас озадачивают поручениями. Мы забыли, что детей нужно учить. Знания - вот главная цель. Воспитание ещё. Вот когда этим заниматься? В расписании по 7-9 уроков с консультациями. Родители ещё и думают, что их ребёнок один единственный достоин внимания. Иногда совсем нет времени даже поговорить с детьми. Классный час уходит на то, чтобы раздать заявления, собрать предыдущие, прочитать морали о плохих оценках, выяснить какие-то насущные вопросы. У меня 7 класс. Думаю, не секрет, что у них самый загадочный и непредсказуемый возраст.

Школа - это не только учебникиФото: Алексей БУЛАТОВ

ДИРЕКТОР ПЫТАЛСЯ ИЗНАСИЛОВАТЬ

Директор у нас непорядочный человек. Я по работе с ним вообще стараюсь не пересекаться. Он чисто кресло занимает. Все делают замы. Рабыни его. Он даже подписи уже редко ставит. Мне он очень противен, как руководитель и человек.

Прошлым летом он назначил мне встречу на 12 часов дня в конце августа, в конце каникул. Никакого ощущения подвоха не было. Думала, он хочет обсудить ремонт в кабинете. Я рассчитывала на деловой обед, поэтому добровольно села в его машину.

Ехали долго и далеко. В лес. Потом он попросил выйти. Я чуть от страха не умерла. Ему немного за 60. Вообще не понимаю, на что он рассчитывал. Он пытался меня изнасиловать. Я попросила убрать руки и увезти меня до ближайшей остановки. Он не стал настаивать, слава богу. По дороге пытался болтать о рабочих моментах, типа ничего не произошло.

После этого началась «охота на ведьм». Целый год искали повод уволить. В условиях стресса я забывала о важных поручениях. Бывший муж ходил с ним разбираться. Родители настаивали на увольнении. Я переборола себя. Осталась. Сейчас планирую переезд и увольнение. Не хотелось уходить из-за такого прессинга. Ждала момента, когда спадёт пристальное внимание ко мне. Часто слышу от директора: «Ты в этой школе - временный человек». Может и к лучшему. Хотя работать с детьми нравится.

СИЖУ НА УСПОКОИТЕЛЬНЫХ

Только вот не дают нам эти бумаги с ними работать. Иногда такой нервный срыв, что урок приходится отменять. Нервоз бешеный. Постоянно сижу на успокоительных, чтобы спать. Нагрузка сильная. Работы так много, что забываю о своем ребёнке. Вообще не понимаю, как я учу детей. Терпение нужно космическое. У меня оно есть вроде, но иногда хочется сбежать подальше от школы. Планирую так и сделать.

Первая мысль на будущее: никогда больше не пойду в школу работать. Вот как идти молодёжи на такую работу? Неблагодарная, утомительная и беспросветная работа. Я часто просто не делаю осознанно какую-то отписку очередную, потому что им нет конца и края. Первый год сидела до семи вечера каждый день в школе, потом ещё дома до полуночи. Подготовка к урокам ещё. Третий год работы уже стараюсь дома вообще не делать ничего. Невыносимо уже.

Учителя под час сами становятся заложниками ситуацииФото: Алексей БУЛАТОВ

Ловлю себя иногда на мысли, что начинаю смиряться. Страшно за себя становится. Хочется в жизни что-то поменять. Уехать из маленького города и уволиться из всей этой системы образования. Надоело перед собой оправдываться, что я не отход жизнедеятельности.

Моя учительская исповедь может лечь в основу романа-эпопеи. Но, на самом деле, я люблю свою профессию. Мне нравится видеть у детей горящие глаза, ощущать себя частью их жизни, быть для них хорошим воспоминаем о школе. Может, это даже дело моей жизни. Только как объективно выжить с такой зарплатой при такой нагрузке? Где брать вдохновение, когда душат этими бумагами? Я не знаю ответа.