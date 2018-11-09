На Урале мужчина задолжал за квартиру 150 тысяч и отсудил у коммунальщиков в три раза больше

Житель поселка Щелкун под Екатеринбургом подал в суд на местную управляющую компанию, посчитав, что коммунальщики плохо содержат дом по улице Мира, где он живет. Из-за этого стены его квартиры стали разрушаться изнутри. Спустя полгода судебных тяжб Михаил Неуймин сумел отстоять свою правду.

Семья Михаила купила жилье в злополучном доме около 7 лет назад. В первую же зиму на стенах квартиры стали расти сосульки изо льда, из-за чего мужчина ставил детскую ванну, чтобы не затопить соседей с первого этажа, пишет портал 66.ru.

Стены стали гнить и покрываться плесенью, а под окнами образовались щели. Как выяснилось, до 40 лет назад возвели студенты, допустив массу нарушений.

Мужчина обратился в местное ЖКХ «Южное», попросив начальника Николая Капустина отладить в доме систему отопления, но в ответ коммунальщики отправили Михаила восвояси.

В ответ Неуймин перестал оплачивать квитанции за услуги ЖКХ и не платил на протяжении 7 лет. Тогда же мужчина обратился в приемную Президента РФ. Оттуда пришел ответ с требованием в адрес коммунальщиков устранить нарушения. Той же зимой представители УК поменяли в доме трубы и дали отопление. Остальные проблемы решать не стали.

Из-за отсутствия внимания со стороны коммунальщиков мужчина подал в суд и выиграл его. Фото: 66.ru

За прошедшие годы долг собственника перевалил за 200 тысяч рублей. Часть зарплаты Неуймина стали вычитать в счет погашения долга и сейчас он держится на отметке в 153 тысячи рублей.

Около года назад у мужчины заблокировали все банковские карты, списав всю заработную плату и отпускные. В ответ собственник подал в суд из-за недобросовестного содержания дома. В итоге Семья суд выиграла.

- ЖКХ присудили выплатить нам 720 тысяч рублей. Правда, не знаю, когда это случится, это вообще беспрецедентный случай, - говорит Михаил.

Коммунальщики собираются оспаривать вынесенное решение, потому что эта сумма равна стоимости квартиры.