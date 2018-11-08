2018-11-08T16:18:27+03:00
Экономика

Услуга перевозки домашних животных без сопровождения стала доступна в 30 уральских поездах

По уральским дорогам уже прокатились кошки, собаки и морская свинка
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СвЖД расширила перечень услугСвЖД расширила перечень услугФото: Алексей БУЛАТОВ
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Услуга по перевозке домашних животных без сопровождения владельцами стала доступна в 30 поездах формирования Уральского филиала АО «ФПК». Федеральная пассажирская компания (дочернее общество ОАО «РЖД») расширила список поездов дальнего следования, где предоставляется данный сервис: сейчас он доступен в 226 поездах, курсирующих по всей сети российских железных дорог.

Впервые услугу по перевозке животных в багажных купе запустили в июле 2018 года. На первом этапе она действовала в 13 поездах компании, их список постепенно увеличивался. На сегодняшний день на сети дорог уже оформлено 200 билетов для домашних питомцев. В том числе в поездах Уральского филиала АО «ФПК» перевезено 21 животное: кошки, собаки и одна морская свинка.

Напомним, оформить перевозку можно в специализированных багажных кассах. Для этого необходимо заполнить заявление и указать в нем данные отправителя и получателя, а также другую необходимую информацию. Стоимость билета для питомца зависит от дальности поездки и составляет от 730 рублей. Например, перевозка животного по маршруту ЕкатеринбургМосква будет стоить 1298 рублей.

Перевозить без сопровождения можно собак, кошек, птиц и других маленьких теплокровных животных (хомяков, морских свинок, кроликов), а также черепах. К перевозке не допускаются животные, перевозка которых может угрожать жизни и здоровью пассажиров и работников поездных бригад. Животные принимаются к перевозке в клетках (контейнерах). Вместе с питомцем можно отправить в конверте сопроводительные документы, поилку с водой, кормушку и корм, одну игрушку, абсорбент для поддержания надлежащего санитарно-гигиенического состояния в клетке. За состоянием животного во время поездки будет следить проводник.

Один отправитель может оформить не более трех мест (клеток, контейнеров) для перевозки животных, которые по сумме трех измерений каждого места не превышают 180 см. В каждой клетке или контейнере может перевозиться не более двух питомцев. Вес каждой клетки вместе с животным не должен превышать 75 кг.

С более подробной информацией об услуге и списком поездов, в которых она предоставляется, можно ознакомиться на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», вкладка «Услуги» – «Перевозка багажа, корреспонденции, животных».

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