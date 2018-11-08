2018-11-08T16:18:27+03:00
Экономика

Порядка 3 миллионов застрахованных ВТБ МС прошли диспансеризацию

К медикам отправились люди разных возрастов
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Фото: пресс-служба ВТБФото: пресс-служба ВТБ
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За девять месяцев 2018 года порядка 3 миллионов граждан, застрахованных по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) в компании ВТБ МС, прошли диспансеризацию. Это больше 70% от общего количества застрахованных, которые имеют право на бесплатное обследование в рамках профилактических мероприятий в этом году.

Наибольшее количество услуг по диспансеризации пришлось на людей в возрасте 42-60 лет (38%), при этом доля женщин в этой возрастной группе составила 68%, мужчин – 32%. На граждан в возрасте 21-39 лет пришлось 25%, старше 63 лет – 27%.

Диспансеризация – комплекс обследований, направленных на выявление и предупреждение развития заболеваний. Медицинские услуги оказываются бесплатно по полисам ОМС один раз в три года. С 2018 года один раз в два года для людей старшего возраста проводятся дополнительные исследования, включая маммографию для женщин в возрасте от 50 до 70 лет. Пройти обследование можно в течение одного дня. Оно позволяет выявить болезни на ранней стадии, предрасположенность к ним, а также предупредить их развитие.

- Диспансеризация – это возможность получить полную информацию о своем здоровье. Обследование проводится бесплатно по полисам ОМС. Об этом должен знать каждый гражданин нашей страны, – комментирует генеральный ди ректор ВТБ Медицинское страхование Елена Белоусенко. – Ежегодно наша компания проводит масштабную работу по информированию населения об их праве на диспансеризацию, по популяризации профилактических мероприятий и здорового образа жизни. В результате число обращений за диспансеризацией с каждым годом растет.

С 1 января 2019 года, согласно законодательству, работающие граждане имеют право получить оплачиваемый выходной день раз в три года для прохождения диспансеризации, работники предпенсионного возраста - два оплачиваемых выходных дня каждый год.

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