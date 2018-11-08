Гордума: к 2021 году средняя зарплата в Екатеринбурге будет больше 60 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 01:00 2018-11-08T16:18:27+03:00

Доходы уральцев должны вырасти почти на 10 тысяч за следующие три года. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Сейчас она чуть больше 50 тысяч

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К 2021 году средняя заработная плата на средних и крупных предприятиях столицы Урала будет составлять 60 тысяч 952 рубля. Такой прогноз озвучили сегодня в Городской Думе Екатеринбурга. Сейчас средняя заработная плата составляет 50 тысяч 172 рубля. То есть за три года доходы возрастут больше чем на десять тысяч. Рост, разумеется, будет не резким, а постепенным.

– В 2017 году среднемесячная заработная плата работников крупных и средних организаций Екатеринбурга составила 47 292 рубля, – сообщают в Городской Думе. – За январь-июнь 2018 года она составила 50172 рубля. Ожидается, что по итогам 2018 года средняя заработная плата составит 50319 рублей.

Что же касается пенсии, то и она вырастет. Так, согласно прогнозу к концу 2012 года она увеличится на 17,7% и составит 17 059 рублей.