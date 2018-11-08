2018-11-08T12:36:56+03:00
Общество

Госдума попросила Следственный комитет не прекращать проверку департамента Ольги Глацких

Так депутаты отреагировали на то, что в среду на сайте регионального управления СКР сначала появилась, а затем пропала информация о начавшейся проверке
Данил СВЕЧКОВ
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На скандал в Свердловской области обратили внимание депутаты Госдумы.На скандал в Свердловской области обратили внимание депутаты Госдумы.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Государственной Думе сегодня неожиданно подняли тему Ольги Глацких, уральской чиновницы, заявившей, что государство ничего не должно молодежи. Так депутаты призвали сотрудников регионального Следственного комитета все-таки проверить, как Департамент молодежной политики Свердловской области, возглавляемый Глацких, расходовал деньги.

В среду на сайте СКР появилась информация о начавшейся проверке – следовали решили узнать, почему мероприятия для молодежи проводились в дорогом бизнес-отеле, а не на какой-либо другой площадке подешевле. Однако к вечеру среды информация о проверке неожиданно и без объяснения причин исчезла с сайта Следственного комитета. Это заметили не только журналисты, но и депутаты Государственной Думы.

Сообщение о проверке исчезло через несколько часов после публикации

Сообщение о проверке исчезло через несколько часов после публикации

– Обращаюсь к Следственному комитету Российской Федерации, - заявил на пленарном заседании Василий Власов, депутат от ЛДПР. – Уж если сказали, что будете проверять, как 131 миллион рублей, выделенный в Свердловской области на молодежную политики, потратили по 150 тысяч рублей на 800 человек за смену на одного человека, так проверяйте. Считаю, что не надо отходить от своих слов и провести расследование.

Добавим, что Ольга Глацких во вторних была отстранена от руководства Департаментом.

На время всех проверок Ольгу Глацких отстранили от работы.

На время всех проверок Ольгу Глацких отстранили от работы.

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