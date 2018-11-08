Госдума попросила Следственный комитет не прекращать проверку департамента Ольги Глацких

СЕГОДНЯ 01:00 2018-11-08T12:36:56+03:00

Так депутаты отреагировали на то, что в среду на сайте регионального управления СКР сначала появилась, а затем пропала информация о начавшейся проверке

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В Государственной Думе сегодня неожиданно подняли тему Ольги Глацких, уральской чиновницы, заявившей, что государство ничего не должно молодежи. Так депутаты призвали сотрудников регионального Следственного комитета все-таки проверить, как Департамент молодежной политики Свердловской области, возглавляемый Глацких, расходовал деньги.

В среду на сайте СКР появилась информация о начавшейся проверке – следовали решили узнать, почему мероприятия для молодежи проводились в дорогом бизнес-отеле, а не на какой-либо другой площадке подешевле. Однако к вечеру среды информация о проверке неожиданно и без объяснения причин исчезла с сайта Следственного комитета. Это заметили не только журналисты, но и депутаты Государственной Думы.

Сообщение о проверке исчезло через несколько часов после публикации

– Обращаюсь к Следственному комитету Российской Федерации, - заявил на пленарном заседании Василий Власов, депутат от ЛДПР. – Уж если сказали, что будете проверять, как 131 миллион рублей, выделенный в Свердловской области на молодежную политики, потратили по 150 тысяч рублей на 800 человек за смену на одного человека, так проверяйте. Считаю, что не надо отходить от своих слов и провести расследование.

Добавим, что Ольга Глацких во вторних была отстранена от руководства Департаментом.

На время всех проверок Ольгу Глацких отстранили от работы.

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