Волонтеры ВИЗ-Стали организовали проект «Связь поколений»

СЕГОДНЯ 11:38 2018-11-08T11:39:32+03:00

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Участники корпоративного конкурса ВИЗ-Стали (входит в Группу НЛМК) «Молодой лидер» организовали социальный проект «Связь поколений» для помощи ветеранам завода и пожилым людям с ограниченными возможностями.

Команда волонтеров цеха холодной прокатки (ЦХП), энергоуправления и ремонтного управления поздравила заслуженных металлургов ВИЗ-Стали с юбилеем ЦХП. Ребята привезли ветеранам подарки от предприятия, помогли по хозяйству: сделали уборку, отремонтировали мебель.

- Добрые дела участники волонтерского проекта продолжили в талицком доме-интернате, где проживают одинокие пенсионеры и люди с ограниченными возможностями. Металлурги вручили им подарки, устроили праздник с песнями и танцами под гитару, викторинами и настольными играми, - рассказали в пресс-службе компании.

Реализация социально значимого волонтерского проекта – один из этапов конкурса «Молодой лидер», который направлен на выявление организаторских способностей и развитие карьеры перспективных сотрудников предприятия. Конкурсанты уже испытали себя в командных состязаниях, спортивных и деловых играх. По итогам всех этапов будут определены 13 участников, которые пройдут в финал.