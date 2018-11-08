2018-11-08T11:39:32+03:00
Экономика

Волонтеры ВИЗ-Стали организовали проект «Связь поколений»

Молодежь помогает ветеранам завода
Поделиться:
Связь поколений. Фото: пресс-служба ВИЗ-СтальСвязь поколений. Фото: пресс-служба ВИЗ-Сталь
Изменить размер текста:

Участники корпоративного конкурса ВИЗ-Стали (входит в Группу НЛМК) «Молодой лидер» организовали социальный проект «Связь поколений» для помощи ветеранам завода и пожилым людям с ограниченными возможностями.

Команда волонтеров цеха холодной прокатки (ЦХП), энергоуправления и ремонтного управления поздравила заслуженных металлургов ВИЗ-Стали с юбилеем ЦХП. Ребята привезли ветеранам подарки от предприятия, помогли по хозяйству: сделали уборку, отремонтировали мебель.

- Добрые дела участники волонтерского проекта продолжили в талицком доме-интернате, где проживают одинокие пенсионеры и люди с ограниченными возможностями. Металлурги вручили им подарки, устроили праздник с песнями и танцами под гитару, викторинами и настольными играми, - рассказали в пресс-службе компании.

Реализация социально значимого волонтерского проекта – один из этапов конкурса «Молодой лидер», который направлен на выявление организаторских способностей и развитие карьеры перспективных сотрудников предприятия. Конкурсанты уже испытали себя в командных состязаниях, спортивных и деловых играх. По итогам всех этапов будут определены 13 участников, которые пройдут в финал.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Вкалывают роботы, а не человек: на Урале дроны будут ловить нарушителей ПДД
Пропавшего в Екатеринбурге третьеклассника с Химмаша нашли в торговом центре
В Екатеринбурге в четвертый раз объявлен конкурс на строительство центра «Эрмитаж-Урал»
Опасный рецидив: в метро Екатеринбурга снова сломались «сканеры»
Три тысячи уральцев из-за долгов по капремонту стали невыездными
На екатеринбургский кинофестиваль приедет создатель сериала «Масяня»
Зимой из аэропорта «Кольцово» можно будет улететь в Барнаул и Томск
Прокуратура проверит законность плана снести в Екатеринбурге жилой дом ради филармонии
В Екатеринбурге директор вагона-ресторана обналичила банковскую карту пассажира
Екатеринбуржец может сесть на три года за то, что выбросил из окна таксу соседа
«Почта России» выпустит открытки с самым дорогим изумрудом, найденным на уральском прииске
В Екатеринбурге ищут 10-летнего школьника, пропавшего во время прогулки
Полиция Екатеринбурга ищет водителя, который сбил пешехода на «зебре» и скрылся
Ради эстафеты огня Универсиады-2019 в центре Екатеринбурга 17 ноября запретят продавать алкоголь
Жителя Каменска-Уральского, убившего своего бывшего одноклассника, лишили свободы на 8 лет
Екатеринбуржцам предлагают разработать уникальную концепцию развития парка Маяковского
На Урале посадили мошенницу, которая под предлогом займов украла у друзей 27 миллионов рублей
Свердловский Арбитражный суд запретил "Спецавтобазе" заключать новые контракты на вывоз мусора