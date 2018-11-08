2018-11-08T09:39:01+03:00
Экономика

ВТБ увеличил бонусные мили для путешественников

Клиенты смогут возвращать 6%
Поделиться:
Фото: пресс-службаФото: пресс-служба
Изменить размер текста:

ВТБ проводит акцию, в рамках которой улучшает условия для держателей пакета «Привилегия-Мультикарта». Теперь за покупки по картам с опцией «Путешествия» клиенты смогут возвращать 6% в виде бонусных миль.

Акция распространяется на дебетовые и кредитные карты Visa Signature. Бонусные мили начисляются клиентам за операции, совершенные через смартфон с помощью системы Pay.

Для участия в акции необходимо в течение месяца совершать покупки с использованием карты «Привилегия-Мультикарта» на сумму более 150 000 рублей. Начисление и выплата вознаграждения производится в течение следующего, после совершения покупок, календарного месяца.

Павел Кудрявцев, руководитель департамента по работе с состоятельными клиентами, старший вице-президент ВТБ, отметил:

- Мы стремимся сделать карту «Привилегия-Мультикарта» основной в платежах клиентов, поэтому готовы поощрять их выбор лучшими условиями на рынке по бонусным программам. Всего за несколько месяцев активных транзакций клиенты смогут накопить мили, которых хватит, чтобы бесплатно съездить в отпуск. На сегодняшний день опция «Путешествия» наиболее востребована у наших клиентов.

С подробной информацией об условиях проведения акции можно ознакомиться на сайте vtb.ru. Акция продлится до 31 июля 2020 года, при этом учитываются транзакции, совершенные на территории России до 30 июня 2020 года.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Вкалывают роботы, а не человек: на Урале дроны будут ловить нарушителей ПДД
Пропавшего в Екатеринбурге третьеклассника с Химмаша нашли в торговом центре
В Екатеринбурге в четвертый раз объявлен конкурс на строительство центра «Эрмитаж-Урал»
Опасный рецидив: в метро Екатеринбурга снова сломались «сканеры»
Три тысячи уральцев из-за долгов по капремонту стали невыездными
На екатеринбургский кинофестиваль приедет создатель сериала «Масяня»
Зимой из аэропорта «Кольцово» можно будет улететь в Барнаул и Томск
Прокуратура проверит законность плана снести в Екатеринбурге жилой дом ради филармонии
В Екатеринбурге директор вагона-ресторана обналичила банковскую карту пассажира
Екатеринбуржец может сесть на три года за то, что выбросил из окна таксу соседа
«Почта России» выпустит открытки с самым дорогим изумрудом, найденным на уральском прииске
В Екатеринбурге ищут 10-летнего школьника, пропавшего во время прогулки
Полиция Екатеринбурга ищет водителя, который сбил пешехода на «зебре» и скрылся
Ради эстафеты огня Универсиады-2019 в центре Екатеринбурга 17 ноября запретят продавать алкоголь
Жителя Каменска-Уральского, убившего своего бывшего одноклассника, лишили свободы на 8 лет
Екатеринбуржцам предлагают разработать уникальную концепцию развития парка Маяковского
На Урале посадили мошенницу, которая под предлогом займов украла у друзей 27 миллионов рублей
Свердловский Арбитражный суд запретил "Спецавтобазе" заключать новые контракты на вывоз мусора