2018-11-08T07:27:55+03:00
Экономика

ФСК ЕЭС инвестировала 240 миллионов рублей в модернизацию уральской подстанции, питающей ММК

Завершена реконструкция объекта
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Фото: пресс-служба ФСК ЕЭСФото: пресс-служба ФСК ЕЭС
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ФСК ЕЭС (входит в группу «Россети») завершила реконструкцию подстанции 500 кВ «Магнитогорская». Реализация проекта, включающего в себя замену коммутационного и измерительного оборудования, позволила повысить надежность работы энергообъекта, который обеспечивает выдачу мощности крупных уральских электростанций и питает Магнитогорск – один из российских центров черной металлургии.

На подстанции установлены шесть новых элегазовых выключателей. Такое оборудование надежнее масляных и воздушных аналогов, не требует постоянного обслуживания и способствует снижению вредного воздействия на окружающую среду. Также проведена модернизация автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ), заменены трансформаторы тока и напряжения.

Выполненные работы позволяют уменьшить затраты на эксплуатацию, снизить коммерческие потери электроэнергии и значительно повысить надежность электроснабжения потребителей.

Подстанция 500 кВ «Магнитогорская» построена в 1976 году, в настоящее время ее мощность составляет 1605 МВА. Энергообъект участвует в схемах выдачи мощности Ириклинской и Троицкой ГРЭС, связывает напрямую Челябинскую и Оренбургскую области, обеспечивает электроснабжение Магнитогорска с населением около 420 тыс. человек и целого ряда промышленных предприятий, включая одного из крупнейших в России производителей стали – Магнитогорский металлургический комбинат.

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